DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLProgramFree 

Bir OpenCL programını siler.

void  CLProgramFree(
   int  program     // Bir OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

program

[in]  OpenCL nesnesinin tanıtıcı değeri.

Dönüş değeri

None. İçsel hata durumunda _LastError değeri değişir. Hata hakkında daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.