- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
initialize
MetaTrader 5 terminali ile bağlantı kurar. Üç çağrı seçeneği vardır.
Parametresiz çağrı. Bağlantı için terminal otomatik olarak bulunur.
|
initialize()
Bağlanmanız gereken MetaTrader 5 terminalinin yolunu belirten çağrı.
|
initialize(
İşlem hesabının yolunu ve parametrelerini belirten çağrı.
|
initialize(
Parametreler
path
[in] MetaTrader.exe veya metatrader64.exe dosyasının yolu. Opsiyonel adsız parametre. Parametre adı olmadan ilk olarak belirtilir. Yol belirtilmezse, modül yürütülebilir dosyayı kendi kendine bulmaya çalışır.
login=LOGIN
[in] İşlem hesabının numarası. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Belirtilmezse, son işlem hesabı kullanılır.
password="PASSWORD"
[in] İşlem hesabının şifresi. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Şifre belirtilmezse, belirtilen işlem hesabının terminal veritabanına kaydedilen şifresi otomatik olarak uygulanır.
server="SERVER"
[in] İşlem sunucusunun adı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Sunucu belirtilmezse, belirtilen işlem hesabının terminal veritabanına kaydedilen sunucusu otomatik olarak uygulanır.
timeout=TIMEOUT
[in] Milisaniye cinsinden bağlantı zaman aşımı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Belirtilmezse, 60 000 (60 saniye) değeri uygulanır.
portable=False
[in] Portable modda terminal başlatma bayrağı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Belirtilmezse, False değeri kullanılır.
Geri dönüş değeri
MetaTrader 5 terminaline başarılı bir şekilde bağlanılması durumunda True değeri geri döner, aksi takdirde False geri döner.
Not
Gerekirse, initialize() çağrısını yürütürken bağlantı kurmak için MetaTrader 5 terminali başlatılır.
Örnek:
|
import MetaTrader5 as mt5
