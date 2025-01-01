DokümantasyonBölümler
initialize

MetaTrader 5 terminali ile bağlantı kurar. Üç çağrı seçeneği vardır.

Parametresiz çağrı. Bağlantı için terminal otomatik olarak bulunur.

initialize()

Bağlanmanız gereken MetaTrader 5 terminalinin yolunu belirten çağrı.

initialize(
   path                      // MetaTrader 5 terminal EXE dosyasının yolu
   )

İşlem hesabının yolunu ve parametrelerini belirten çağrı.

initialize(
   path,                     // MetaTrader 5 terminal EXE dosyasının yolu
   login=LOGIN,              // hesap numarası
   password="PASSWORD",      // şifre
   server="SERVER",          // terminalde belirtildiği gibi sunucu adı
   timeout=TIMEOUT,          // zaman aşımı
   portable=False            // portable mod
   )

Parametreler

path

[in]  MetaTrader.exe veya metatrader64.exe dosyasının yolu. Opsiyonel adsız parametre. Parametre adı olmadan ilk olarak belirtilir. Yol belirtilmezse, modül yürütülebilir dosyayı kendi kendine bulmaya çalışır.

login=LOGIN

[in]  İşlem hesabının numarası. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Belirtilmezse, son işlem hesabı kullanılır.

password="PASSWORD"

[in]  İşlem hesabının şifresi. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Şifre belirtilmezse, belirtilen işlem hesabının terminal veritabanına kaydedilen şifresi otomatik olarak uygulanır.

server="SERVER"

[in]  İşlem sunucusunun adı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Sunucu belirtilmezse, belirtilen işlem hesabının terminal veritabanına kaydedilen sunucusu otomatik olarak uygulanır.

timeout=TIMEOUT

[in]  Milisaniye cinsinden bağlantı zaman aşımı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Belirtilmezse, 60 000 (60 saniye) değeri uygulanır.

portable=False

[in] Portable modda terminal başlatma bayrağı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Belirtilmezse, False değeri kullanılır.

Geri dönüş değeri

MetaTrader 5 terminaline başarılı bir şekilde bağlanılması durumunda True değeri geri döner, aksi takdirde False geri döner.

Not

Gerekirse, initialize() çağrısını yürütürken bağlantı kurmak için MetaTrader 5 terminali başlatılır.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# belirtilen işlem hesabına MetaTrader 5 bağlantısı kur
if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# bağlantı durumu, sunucu adı ve işlem hesabına ilişkin verileri görüntüle
print(mt5.terminal_info())
# MetaTrader 5 sürümü ile ilgili verileri görüntüle
print(mt5.version())
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()

Ayrıca bakınız

shutdown, terminal_info, version