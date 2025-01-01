DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXDrawIndexed 

DXDrawIndexed

DXBufferSet() indeks tamponu tarafından tanımlanan grafik ilkellerini oluşturur.

bool  DXDrawIndexed(
   int   context,               // grafik içeriği tanıtıcı değeri
   uint  start=0,               // ilk ilkel indeksi
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // ilkel sayısı
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

start

[in]  Render alma için ilk ilkelin indeksi.

count

[in]  Render alınacak ilkel sayısı.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

İndeks tamponu tarafından tanımlanan ilkellerin tipi, DXPrimiveTopologySet() kullanılarak ayarlanır.

DXBufferSet()'te köşe tamponu, ilkelleri render almak için önceden ayarlanmalıdır.

Ayrıca gölgelendiriciler önceden DXShaderSet() kullanılarak ayarlanmalıdır.