- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDrawIndexed
DXBufferSet() indeks tamponu tarafından tanımlanan grafik ilkellerini oluşturur.
bool DXDrawIndexed(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
start
[in] Render alma için ilk ilkelin indeksi.
count
[in] Render alınacak ilkel sayısı.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
İndeks tamponu tarafından tanımlanan ilkellerin tipi, DXPrimiveTopologySet() kullanılarak ayarlanır.
DXBufferSet()'te köşe tamponu, ilkelleri render almak için önceden ayarlanmalıdır.
Ayrıca gölgelendiriciler önceden DXShaderSet() kullanılarak ayarlanmalıdır.