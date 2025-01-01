//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- filtre

input string InpFilter="*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

int i=1;

//--- yerel klasörün kök dizininde arama işleyicisini al

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- FileFindFirst() fonksiyonu başarılı şekilde uygulanmış mı kontrol et

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- döngüye geçirilen isimler dosya ismi mi, yoksa konum (dizin) ismi mi kontrol et

do

{

ResetLastError();

//--- eğer bu bir dosya ise, fonksiyon 'true' dönüşü yapacak, eğer bir konum ise, fonksiyon 5018 koduyla hata dönüşü yapacak

FileIsExist(file_name);

PrintFormat("%d : %s isim = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Konum" : "Dosya",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- arama işleyicisini seç

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Dosyalar bulunamadı!");

}