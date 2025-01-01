DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDosya FonksiyonlarıFileFindClose 

FileFindClose

Arama işleyicisini kapatır.

void  FileFindClose(
   long  search_handle      //  Arama işleyicisini
   );

Parametreler

search_handle

[in] FileFindFirst() tarafından alınan arama işleyicisi.

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Not

Bu fonksiyon, sistem kaynaklarını boşaltmak için çağrılmalıdır.

Örnek:

//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- filtre
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- yerel klasörün kök dizininde arama işleyicisini al
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- FileFindFirst() fonksiyonu başarılı şekilde uygulanmış mı kontrol et
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- döngüye geçirilen isimler dosya ismi mi, yoksa konum (dizin) ismi mi kontrol et
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- eğer bu bir dosya ise, fonksiyon 'true' dönüşü yapacak, eğer bir konum ise, fonksiyon 5018 koduyla hata dönüşü yapacak
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s isim = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Konum" : "Dosya",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- arama işleyicisini seç
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Dosyalar bulunamadı!");
  }

Ayrıca Bakınız

FileFindFirst, FileFindNext