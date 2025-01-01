- GetLastError
GetLastError
_LastError sistem değişkeninin içeriğine dönüş yapar.
int GetLastError();
Dönüş değeri
MQL5 programının çalıştırılması sırasında oluşturulan son error değerine dönüş yapar.
Not
Fonksiyon çağrısından sonra _LastError içeriği sıfırlanmaz. Bu değişkeni sıfırlamak için ResetLastError() fonksiyonunu çağırmalısınız.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
