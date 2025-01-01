//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[1]={}; // mevcut çubuk verilerini burada görüntüle



//--- kasıtlı olarak uygun olmayan parametrelerle bir fonksiyon çağır

int res=CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 2, rates);

if(res!=2)

PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d", res, GetLastError());



//--- mevcut çubuk verilerini MqlRates yapısına kopyalamadan önce son hata kodunu sıfırla

ResetLastError();

//--- fonksiyon doğru çalışmazsa, hata kodu 0'dan farklı olacaktır

CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 1, rates);

Print("CopyRates() error ", GetLastError());



//--- elde edilen değerlerin dizisini yazdır

ArrayPrint(rates);

}