- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
Alım-Satım Fonksiyonları
Alım-satım faaliyetlerini düzenlemek için tasarlanmış fonksiyonlar grubu.
Alım-satım fonksiyonlarıyla çalışmaya başlamadan önce; emir, işlem ve pozisyon gibi temel kavramların ne olduğunu anlamanız gerekir.
- Emir, finansal bir sembolün alınması veya satılması amacıyla aracı kuruma gönderilen komuttur. İki temel emir türü vardır: Piyasa ve Bekleyen. Ek olarak, Kar Al ve Zarar Durdur gibi bazı özel seviyeler de mevcuttur.
- İşlem, finansal kıymetin ticari anlamda (alım veya satım) el değiştirmesidir. Alış talep fiyatından (Ask), satış ise arz fiyatından (Bid) gerçekleştirilir. İşlemler piyasa emirlerinin işlenmesi veya bekleyen emirlerin tetiklenmesi sonucu açılabilir. Bazı durumlarda emrin birkaç işlemle sonuçlanabileceğini not edin.
- Pozisyon bir alım-satım sorumluluğudur sorumluluğudur (belli bir finansal enstrümandan alınmış veya satılmış sözleşmeler). Uzun pozisyonlar, fiyatların yükseleceği beklentisiyle alınmış finansal menkul kıymetlerdir. Kısa pozisyonlar ise fiyatların düşeceği beklentisiyle açılır ve menkul kıymetin temin edilmesi için bir zorunluluk oluşturur.
Alım-satım işlemleri hakkındaki genel bilgiler müşteri terminali yardımında mevcuttur.
Alım-satım fonksiyonları Uzman Danışmanlarda ve scriptlerde kullanılabilirler. Alım-satım fonksiyonları sadece, Uzman Danışmanın veya betiğin özellikleri içinde "Otomatik alım-satıma izin ver" seçeneği işaretlenmişse çağrılabilirler.
Trading can be allowed or prohibited depending on various factors described in the Trade Permission section.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Belirtilen emir tipi için, teminat para birimi cinsinden gereken teminat miktarını hesaplar
|
Geçirilen parametrelere göre teminat para birimi cinsinden kar hesaplar
|
İstenen alım-satım işlemini gerçekleştirmek için yeterli fon olup olmadığını kontrol eder.
|
Sunucuya alım-satım istekleri gönderir
|
Asenkron biçimde, sunucu cevabını beklemeden alım-satım istekleri gönderir
|
Açık pozisyonların sayısına dönüş yapar
|
Açık pozisyona karşılık gelen sembol ismine dönüş yapar
|
Bir açık pozisyonu daha sonraki çalışmalar için seçer
|
Selects a position to work with by the ticket number specified in it
|
Açık bir pozisyonun istenen (double) özelliğine dönüş yapar
|
Açık bir pozisyonun istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar
|
Açık bir pozisyonun istenen (string) özelliğine dönüş yapar
|
Returns the ticket of the position with the specified index in the list of open positions
|
Emir sayısına dönüş yapar
|
Söz konusu emrin fişine dönüş yapar
|
Daha sonraki işler için bir emri seçer
|
Bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar
|
Bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar
|
Bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar
|
Sunucu zamanının belirli bir periyodu için, emir ve faaliyet geçmişini düzeltir
|
Belirtilen pozisyon tanımlayıcısı ile işlem geçmişini ister.
|
Daha sonraki işler için geçmişteki bir emri seçer
|
Geçmişteki emirlerin sayısına dönüş yapar
|
Geçmişteki karşılık gelen emrin fişine dönüş yapar
|
Geçmişteki bir emrin istenen (double) özelliğine dönüş yapar
|
Geçmişteki bir emrin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar
|
Geçmişteki bir emrin istenen (string) özelliğine dönüş yapar
|
Uygun fonksiyonlarla yapılacak daha sonraki çağrılar için geçmişteki bir işlemi seçer
|
Geçmişteki işlemlerin sayısına dönüş yapar
|
Geçmişteki bir işlemin fişine dönüş yapar
|
Geçmişteki bir işlemin istenen (double) özelliğine dönüş yapar
|
Geçmişteki bir işlemin istenen (datetime veya int) özelliğine dönüş yapar
|
Geçmişteki bir işlemin istenen (string) özelliğine dönüş yapar