Alım-satım faaliyetlerini düzenlemek için tasarlanmış fonksiyonlar grubu.

Alım-satım fonksiyonlarıyla çalışmaya başlamadan önce; emir, işlem ve pozisyon gibi temel kavramların ne olduğunu anlamanız gerekir.

Emir , finansal bir sembolün alınması veya satılması amacıyla aracı kuruma gönderilen komuttur. İki temel emir türü vardır: Piyasa ve Bekleyen. Ek olarak, Kar Al ve Zarar Durdur gibi bazı özel seviyeler de mevcuttur.

İşlem , finansal kıymetin ticari anlamda (alım veya satım) el değiştirmesidir. Alış talep fiyatından (Ask), satış ise arz fiyatından (Bid) gerçekleştirilir. İşlemler piyasa emirlerinin işlenmesi veya bekleyen emirlerin tetiklenmesi sonucu açılabilir. Bazı durumlarda emrin birkaç işlemle sonuçlanabileceğini not edin.