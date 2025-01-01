DokümantasyonBölümler
ChartYOnDropped

Uzman Danışmanın veya betiğin bırakıldığı çizelge noktasının X koordinatına dönüş yapar.

int  ChartYOnDropped();

Dönüş değeri

Y koordinat değeri.

Not

Y ekseninin yönü yukarıdan aşağıya doğrudur.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- komut dosyasının fare kullanılarak bırakıldığı grafik noktasının X ve Y koordinatlarını al ve yazdır
   int x=ChartXOnDropped();
   int y=ChartYOnDropped();
   PrintFormat("Script dropped to coordinates X = %d, Y = %d"xy);
   /*
   sonuç:
   Script dropped to coordinates X = 429Y = 114
   */
  }

Ayrıca Bakınız

ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped