//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- komut dosyasının fare kullanılarak bırakıldığı grafik noktasının X ve Y koordinatlarını al ve yazdır

int x=ChartXOnDropped();

int y=ChartYOnDropped();

PrintFormat("Script dropped to coordinates X = %d, Y = %d", x, y);

/*

sonuç:

Script dropped to coordinates X = 429, Y = 114

*/

}