//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileTell.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- giriş parametreleri

input string InpFileName="file.txt"; // dosya ismi

input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 veya UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- rassal sayıları oluşturmak için değişken değerini belirle

_RandomSeed=GetTickCount();

//--- dizgilerin başlangıç noktası konumları için değişkenler

ulong pos[];

int size;

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- dosyayı aç

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s dosyası, okuma için müsait",InpFileName);

//--- dosyadaki her bir dizgi için başlangıç konumu al

GetStringPositions(file_handle,pos);

//--- dosyadaki dizgilerin sayısını tanımla

size=ArraySize(pos);

if(!size)

{

//--- dosyada dizgi yoksa dur

PrintFormat("%s dosyası boş!",InpFileName);

FileClose(file_handle);

return;

}

//--- dizgi sayısını rassal olarak seç

int ind=MathRand()%size;

//--- konumu dizginin başlangıç noktasına kaydır

FileSeek(file_handle,pos[ind],SEEK_SET);

//--- ind sayısı ile dizgiyi oku ve çıktıla

PrintFormat("%d numaralı dizgi metni: \"%s\"",ind,FileReadString(file_handle));

//--- dosyayı kapat

FileClose(file_handle);

PrintFormat("%s dosyası kapatıldı",InpFileName);

}

else

PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+-------------------------------------------------------------------------------+

//| Bu fonksiyon, dosyadaki her dizgi için başlangıç konumları tanımlar |

//| ve bunları arr dizisine yerleştirir |

//+-------------------------------------------------------------------------------+

void GetStringPositions(const int handle,ulong &arr[])

{

//--- varsayılan dizi büyüklüğü

int def_size=127;

//--- dizi için bellek tahsis et

ArrayResize(arr,def_size);

//--- dizgi sayacı

int i=0;

//--- bu, dosyanın sonu değilse, hala en azından bir dizgi kalmıştır

if(!FileIsEnding(handle))

{

arr[i]=FileTell(handle);

i++;

}

else

return; // dosya boş, çık

//--- kaydırmayı kodlama biçimine göre ve bayt bazında tanımla

int shift;

if(FileGetInteger(handle,FILE_IS_ANSI))

shift=1;

else

shift=2;

//--- dizgileri döngü içinde incele

while(1)

{

//--- dizgiyi oku

FileReadString(handle);

//--- dosya sonunu kontrol et

if(!FileIsEnding(handle))

{

//--- bir sonraki dizginin konumunu kaydet

arr[i]=FileTell(handle)+shift;

i++;

//--- taşma varsa dizi büyüklüğünü artır

if(i==def_size)

{

def_size+=def_size+1;

ArrayResize(arr,def_size);

}

}

else

break; // dosyanın sonuna gelindi, çık

}

//--- dizinin gerçek büyüklüğünü tanımla

ArrayResize(arr,i);

}