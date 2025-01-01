GlobalVariableGet

Müşteri terminalinde mevcut bulunan bir global değişkenin değerine dönüş yapar. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

1. Global değişkenin değerine hemen dönüş yapar.

double GlobalVariableGet(

string name

);



2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda müşteri terminalinin global değişkeni, ikinci parametreye referansla geçirilen bir değişkene yerleştirilir

bool GlobalVariableGet(

string name,

double& double_var

);

Parametreler

name

[in] Global değişkenin ismi.

double_var

[out] Global değişkende saklanan değeri alacak olan double tipi hedef değişkeni.

Dönüş değeri

Mevcut global değişkenin değeri veya hata durumunda 0 değeri. Hata ile ilgili daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.