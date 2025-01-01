- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableGet
Müşteri terminalinde mevcut bulunan bir global değişkenin değerine dönüş yapar. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.
1. Global değişkenin değerine hemen dönüş yapar.
|
double GlobalVariableGet(
2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda müşteri terminalinin global değişkeni, ikinci parametreye referansla geçirilen bir değişkene yerleştirilir
|
bool GlobalVariableGet(
Parametreler
name
[in] Global değişkenin ismi.
double_var
[out] Global değişkende saklanan değeri alacak olan double tipi hedef değişkeni.
Dönüş değeri
Mevcut global değişkenin değeri veya hata durumunda 0 değeri. Hata ile ilgili daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Global değişkenler, son erişimlerinin ardından 4 hafta boyunca müşteri terminali tarafından saklanır, sonra otomatik olarak silinirler.