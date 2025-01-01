Ağ fonksiyonları

MQL5 programları uzak sunucularla veri alışverişi yapabilmenin yanı sıra, anlık bildirimler, e-postalar ve verileri FTP üzerinden gönderebilir.

Son kullanıcı güvenliği için, izin verilen IP adreslerinin listesi müşteri terminali tarafında gerçekleştirilir. Liste, MQL5 programının Socket* ve WebRequest fonksiyonları aracılığıyla bağlanmasına izin verilen IP adreslerini içerir. Örneğin, programın https://www.someserver.com adresine bağlanması gerekiyorsa, bu adres listede bir terminal kullanıcısı tarafından açıkça belirtilmelidir. Bir adres programsal olarak eklenemez.

Bir kullanıcıya ek yapılandırma ihtiyacı olduğunu bildirmek için MQL5 programına açık bir mesaj ekleyin. Bunu #property description, Alert veya Print aracılığıyla yapabilirsiniz.