- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Ağ fonksiyonları
MQL5 programları uzak sunucularla veri alışverişi yapabilmenin yanı sıra, anlık bildirimler, e-postalar ve verileri FTP üzerinden gönderebilir.
- Socket* fonksiyon grubu, uzak bir ana bilgisayarla sistem soketleri üzerinden bir TCP bağlantısı (güvenli bir TLS dahil) kurulmasını sağlar. Çalışma prensibi basittir: bir soket oluşturun, sunucuya bağlanın ve veri okuma ve yazmaya başlayın.
- WebRequest fonksiyonu, web kaynaklarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HTTP isteklerinin (GET ve POST dahil) kolayca gönderilmesini sağlar.
- SendFTP, SendMail ve SendNotification dosyalar, e-postalar ve mobil bildirimler göndermek için daha basit fonksiyonlardır.
Son kullanıcı güvenliği için, izin verilen IP adreslerinin listesi müşteri terminali tarafında gerçekleştirilir. Liste, MQL5 programının Socket* ve WebRequest fonksiyonları aracılığıyla bağlanmasına izin verilen IP adreslerini içerir. Örneğin, programın https://www.someserver.com adresine bağlanması gerekiyorsa, bu adres listede bir terminal kullanıcısı tarafından açıkça belirtilmelidir. Bir adres programsal olarak eklenemez.
Bir kullanıcıya ek yapılandırma ihtiyacı olduğunu bildirmek için MQL5 programına açık bir mesaj ekleyin. Bunu #property description, Alert veya Print aracılığıyla yapabilirsiniz.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Belirtilen bayraklara sahip bir soket oluştur ve onun tanıtıcı değerini geri döndür
|
Bir soketi kapat
|
Zaman aşımı kontrolü ile sunucuya bağlan
|
Soketin şu anda bağlı olup olmadığını kontrol et
|
Bir soketten okunabilen bir dizi baytı al
|
Verilerin şu anda bir sokete yazılıp yazılmayacağını kontrol et
|
Soket sistem nesnesi için veri almak ve göndermek için zaman aşımını ayarla
|
Bir soketten veri oku
|
Bir sokete veri yaz
|
TLS Tokalaşma protokolü aracılığıyla belirli bir ana bilgisayara güvenli TLS (SSL) bağlantısı kur
|
Ağ bağlantısını güvenli hale getirmek için kullanılan sertifika hakkında veri al
|
Verileri güvenli TLS bağlantısından oku
|
Kullanılabilir tüm verileri güvenli TLS bağlantısından oku
|
Verileri güvenli TLS bağlantısıyla gönder
|
Belirtilen bir sunucuya bir HTTP isteği gönder
|
FTP sekmesinde belirtilen adrese bir dosya gönder
|
Seçenekler penceresinin E-posta sekmesinde belirtilen adrese bir e-posta gönder
|
Bildirimler sekmesinde MetaQuotes ID'leri belirtilen mobil terminallere anlık bildirimler gönder