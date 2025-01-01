DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıAğ fonksiyonları 

Ağ fonksiyonları

MQL5 programları uzak sunucularla veri alışverişi yapabilmenin yanı sıra, anlık bildirimler, e-postalar ve verileri FTP üzerinden gönderebilir.

  • Socket* fonksiyon grubu, uzak bir ana bilgisayarla sistem soketleri üzerinden bir TCP bağlantısı (güvenli bir TLS dahil) kurulmasını sağlar. Çalışma prensibi basittir: bir soket oluşturun, sunucuya bağlanın ve veri okuma ve yazmaya başlayın.
  • WebRequest fonksiyonu, web kaynaklarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HTTP isteklerinin (GET ve POST dahil) kolayca gönderilmesini sağlar.
  • SendFTP, SendMail ve SendNotification dosyalar, e-postalar ve mobil bildirimler göndermek için daha basit fonksiyonlardır.

Son kullanıcı güvenliği için, izin verilen IP adreslerinin listesi müşteri terminali tarafında gerçekleştirilir. Liste, MQL5 programının Socket* ve WebRequest fonksiyonları aracılığıyla bağlanmasına izin verilen IP adreslerini içerir. Örneğin, programın https://www.someserver.com adresine bağlanması gerekiyorsa, bu adres listede bir terminal kullanıcısı tarafından açıkça belirtilmelidir. Bir adres programsal olarak eklenemez.

Adresin listeye eklenmesi

Bir kullanıcıya ek yapılandırma ihtiyacı olduğunu bildirmek için MQL5 programına açık bir mesaj ekleyin. Bunu #property description, Alert veya Print aracılığıyla yapabilirsiniz.

Fonksiyon

Eylem

SocketCreate

Belirtilen bayraklara sahip bir soket oluştur ve onun tanıtıcı değerini geri döndür

SocketClose

Bir soketi kapat

SocketConnect

Zaman aşımı kontrolü ile sunucuya bağlan

SocketIsConnected

Soketin şu anda bağlı olup olmadığını kontrol et

SocketIsReadable

Bir soketten okunabilen bir dizi baytı al

SocketIsWritable

Verilerin şu anda bir sokete yazılıp yazılmayacağını kontrol et

SocketTimeouts

Soket sistem nesnesi için veri almak ve göndermek için zaman aşımını ayarla

SocketRead

Bir soketten veri oku

SocketSend

Bir sokete veri yaz

SocketTlsHandshake

TLS Tokalaşma protokolü aracılığıyla belirli bir ana bilgisayara güvenli TLS (SSL) bağlantısı kur

SocketTlsCertificate

Ağ bağlantısını güvenli hale getirmek için kullanılan sertifika hakkında veri al

SocketTlsRead

Verileri güvenli TLS bağlantısından oku

SocketTlsReadAvailable

Kullanılabilir tüm verileri güvenli TLS bağlantısından oku

SocketTlsSend

Verileri güvenli TLS bağlantısıyla gönder

WebRequest

Belirtilen bir sunucuya bir HTTP isteği gönder

SendFTP

FTP sekmesinde belirtilen adrese bir dosya gönder

SendMail

Seçenekler penceresinin E-posta sekmesinde belirtilen adrese bir e-posta gönder

SendNotification

Bildirimler sekmesinde MetaQuotes ID'leri belirtilen mobil terminallere anlık bildirimler gönder

 