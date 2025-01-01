- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
NormalizeDouble
Bir kayan noktalı (ondalık) sayıyı, belirtilen kesinliğe yuvarlar.
|
double NormalizeDouble(
Parametreler
value
[in] Kayan noktalı değer.
digits
[in] Kesinlik değeri - noktadan sonraki ondalık hane sayısı (0-8).
Dönüş değeri
Önceden ayarlanmış kesinliğe sahip double tipli değer.
Not
Zarar Durdur (StopLoss), Kar Al (TakeProfit) değerleri ve bekleyen emirlerin açılış fiyatı değerleri, Digits() fonksiyonu kullanılarak elde edilebilecek bir kesinlik değeri ile normalleştirilmelidir.
Print() fonksiyonu ile Günlüğe yapılan çıktılarda, normalleştirilmiş bir sayı için, ondalık hanelerin beklenenden çok olabileceğini not ediniz. Örneğin:
|
double a=76.671; // Üç ondalık haneye sahip normalleştirilmiş sayı
komutları için, terminalde şunları elde edersiniz:
|
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
Örnek:
|
double pi=M_PI;
Ayrıca Bakınız
DoubleToString, Reel tipler (double, float), Tiplerin dönüşümü