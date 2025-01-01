- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoSessionTrade
Belirtilen sembol ve gün için, belirtilen alım-satım seanslarının başlangıç ve bitiş zamanlarının alınmasını sağlar.
bool SymbolInfoSessionTrade(
Parametreler
name
[in] Sembol ismi.
ENUM_DAY_OF_WEEK
[in] Haftanın günü, ENUM_DAY_OF_WEEK değerlerinden biri olabilir.
uint
[in] Başlangıç ve bitiş zamanlarını almak istediğimiz seansın sıra numarası. Seansların indislenmesine 0 ile başlanır.
from
[out] 00 saat 00 dakikadan buyana geçmiş saniyeler bazında seans açılış zamanı. Dönüş değerinde tarih gözardı edilir.
to
[out] 00 saat 00 dakikadan buyana geçmiş saniyeler bazında seans kapanış zamanı. Dönüş değerinde tarih gözardı edilir.
Dönüş değeri
Belirtilen seans, sembol ve gün için istenen veriler alınmışsa 'true', aksi durunda 'false' dönüşü yapar.
Örnek:
#define SYMBOL_NAME Symbol()
