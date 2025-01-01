#define SYMBOL_NAME Symbol()

#define SESSION_INDEX 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- başlığı sembol adı ve SESSION_INDEX ile yazdır ve

//--- pazartesiden cumaya kadar haftanın günlerine göre bir döngü içerisinde, işlem seansının başlangıç ve bitiş saatlerini günlüğe yazdır

PrintFormat("Symbol %s, Trade session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);

for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)

SymbolInfoSessionTradePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);

/*

sonuç:

Symbol GBPUSD, Trade session 0:

- Monday 00:15 - 23:55

- Tuesday 00:15 - 23:55

- Wednesday 00:15 - 23:55

- Thursday 00:15 - 23:55

- Friday 00:15 - 23:55

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirtilen sembol ve haftanın günü için belirtilen işlem |

//| seansının başlangıç ve bitiş saatlerini günlüğe gönder |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- işlem seansının başlangıcını ve sonunu kaydetmek için değişkenler bildir

datetime date_from; // seans başlangıç saati

datetime date_to; // seans sonu saati



//--- sembol ve haftanın gününe göre işlem seansına ilişkin verileri al

if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

Print("SymbolInfoSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- numaralandırma sabitinden hafta günü adını oluştur

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- belirtilen işlem seansı için verileri günlüğe gönder

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}