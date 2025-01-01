#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- ayrı bir gösterge penceresinde üç yatay seviye görüntüle

#property indicator_level1 20

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 80

//--- yatay seviyelerin kalınlığını ayarla

#property indicator_levelwidth 5

//--- yatay seviyelerin rengini ayarla

#property indicator_levelcolor clrAliceBlue

//--- yatay seviyelerin stilini ayarla

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- yatay seviyelerin açıklamalarını ayarla

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"İlk seviye (0 indisli)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"İkinci seviye (1 indisli)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Üçüncü seviye (2 indisli)");

//--- gösterge için kısa isim ayarla

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

//--- tikleri hesapla

tick_counter++;

//--- ve tik sayacına göre yatay seviyeleri ayarla

ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // Son üç renk parametresi açılır

ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);

ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);

//--- yatay seviyelerin stilini değiştir

ChangeLevelStyle(0,tick_counter);

ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);

ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);

//--- kalınlığı, tik sayısının 5'e bölümünden kalan şeklinde al

int width=tick_counter%5;

//--- tüm yatay seviyelerde tekrarla ve kalınlığı ayarla

for(int l=0;l<3;l++)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);

//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ayrı gösterge penceresindeki yatay çizginin rengini ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelColor(int level, // yatay çizginin numarası

int tick_number,// bölüm, bölmenin kalanını alacak değer

int f_trigger, // renk değişimi için ilk bölen

int s_trigger, // renk değişimi için ikinci bölen

int t_trigger) // renk değişimi için üçüncü bölen

{

static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- colors[] dizisinden renk indisi

int index=-1;

//--- yatay çizginin boyanması için colors[] dizisindeki renk numarasını hesapla

if(tick_number%f_trigger==0)

index=0; // eğer tick_number, f_trigger ile kalansız bölünüyorsa

if(tick_number%s_trigger==0)

index=1; // eğer tick_number, s_trigger ile kalansız bölünüyorsa

if(tick_number%t_trigger==0)

index=2; // eğer tick_number, t_trigger ile kalansız bölünüyorsa

//--- renk tanımlanmışsa ayarla

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ayrı gösterge penceresindeki yatay çizginin stilini ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelStyle(int level, // yatay çizginin numarası

int tick_number// bölümün kalanını almak için sayı

)

{

//--- stillerin yükleneceği dizi

static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=

{STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//--- styles[] dizisinden, stil indisi

int index=-1;

//--- yatay çizginin stilini ayarlamak için, styles[] dizisinden sayıyı hesapla

if(tick_number%50==0)

index=5; // tick_number, 50 ile kalansız bölünüyorsa, stil STYLE_DASHDOTDOT olur

if(tick_number%40==0)

index=4; // ... stil STYLE_DASHDOT olur

if(tick_number%30==0)

index=3; // ... STYLE_DOT

if(tick_number%20==0)

index=2; // ... STYLE_DASH

if(tick_number%10==0)

index=1; // ... STYLE_SOLID

//--- eğer stil tanımlanmışsa ayarla

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);

}