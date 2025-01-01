MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLBufferFree
CLBufferFree
Bir OpenCL tamponunu siler.
|
void CLBufferFree(
Parametreler
buffer
[in] Bir OpenCL tamponunun tanıtıcı değeri.
Dönüş değeri
None. İçsel hata durumunda _LastError değeri değişir. Hata hakkında daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.