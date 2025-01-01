DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLBufferFree 

CLBufferFree

Bir OpenCL tamponunu siler.

void  CLBufferFree(
   int   buffer     // OpenCL tamponunun tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

buffer

[in]  Bir OpenCL tamponunun tanıtıcı değeri.

Dönüş değeri

None. İçsel hata durumunda _LastError değeri değişir. Hata hakkında daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu kullanın.