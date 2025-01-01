- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartXYToTimePrice
Çizelge üzerindeki X ve Y koordinatlarını zaman ve fiyat değerlerine çevirir.
bool ChartXYToTimePrice(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
x
[in] X koordinatı.
y
[in] Y koordinatı.
sub_window
[out] Alt pencere numarasının yazıldığı değişken. 0, ana çizelge penceresi demektir.
time
[out] X ekseni boyunca piksellerin alınacağı, çizelge üzerindeki zaman değeri. Orjin, ana çizelge pencerenin sol üst köşesidir.
price
[out] Y ekseni boyunca piksellerin alınacağı, çizelge üzerindeki fiyat değeri. Orjin, ana çizelge pencerenin sol üst köşesidir.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata ile ilgili bilgi almak için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız