//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Olay parametrelerini çizelge üzerinde göster

Comment(__FUNCTION__,": id=",id," lparam=",lparam," dparam=",dparam," sparam=",sparam);

//--- Eğer bu, çizelge üzerinde bir fare tıklama olayıysa

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- Değişkenleri ayarla

int x =(int)lparam;

int y =(int)dparam;

datetime dt =0;

double price =0;

int window=0;

//--- X ve Y koordinatlarını zaman/fiyat bağlamına dönüştür

if(ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price))

{

PrintFormat("Window=%d X=%d Y=%d => Time=%s Price=%G",window,x,y,TimeToString(dt),price);

//--- Ters dönüşüm gerçekleştir: (X,Y) => (Zaman,Fiyat)

if(ChartTimePriceToXY(0,window,dt,price,x,y))

PrintFormat("Time=%s Price=%G => X=%d Y=%d",TimeToString(dt),price,x,y);

else

Print("ChartTimePriceToXY şu hata koduna dön: ",GetLastError());

//--- delete lines

ObjectDelete(0,"V Line");

ObjectDelete(0,"H Line");

//--- create horizontal and vertical lines of the crosshair

ObjectCreate(0,"H Line",OBJ_HLINE,window,dt,price);

ObjectCreate(0,"V Line",OBJ_VLINE,window,dt,price);

ChartRedraw(0);

}

else

Print("ChartXYToTimePrice hata kodunu dön: ",GetLastError());

Print("+--------------------------------------------------------------+");

}

}