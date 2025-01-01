//--- çizimde kullanılacak tuvalin yükseklik ve genişliği

#define IMG_WIDTH 200

#define IMG_HEIGHT 200

//--- betiği çalıştırmadan önce parametreler penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- renk biçimi ayarlama modunu etkinleştir

input ENUM_COLOR_FORMAT clr_format=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA;

//--- tamponun çizimi

uint ExtImg[IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- çizim için OBJ_BITMAP_LABEL nesnesini oluştur

ObjectCreate(0,"CLOCK",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

//--- CLOCK nesnesinin yazımında kullanılacak grafiksel kaynağın ismini belirle

ObjectSetString(0,"CLOCK",OBJPROP_BMPFILE,"::IMG");



//--- ek değişkenler

double a; // ok köşesi

uint nm=2700; // dakika köşesi

uint nh=2700*12; // saat sayacı

uint w,h; // metin boyutunu almak için bir değişken

int x,y; // mevcut metin koordinatlarının hesaplanması için değişkenler



//--- script sonlana kadar, sonsuz bir döngü kullanarak saat ibrelerini çevir

while(!IsStopped())

{

//--- saat çizim tamponunun dizisini temizle

ArrayFill(ExtImg,0,IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT,0);

//--- saat kadranına rakamlarını çizmek için yazı tipini ayarla

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,0);

//--- saat kadranını çiz

for(int i=1;i<=12;i++)

{

//--- akrebin kadrandaki mevcut boyutunu al

TextGetSize(string(i),w,h);

//--- akrebin kadran üzerindeki mevcut koordinatlarını hesapla

a=-((i*300)%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*80+0.5+w/2);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*80+0.5+h/2);

//--- akrebi (saati) ExtImg[] tamponuna çıktıla

TextOut(string(i),x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);

}

//--- şimdi dakika ibresi (yelkovan) çizmek için bir yazı tipi belirle

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nm%3600));

//--- yelkovan boyutunu al

TextGetSize("----->",w,h);

//--- yelkovanın kadran üzerindeki konumunu al

a=-(nm%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- yelkovanı (dakikayı) ExtImg[] tamponuna çıktıla

TextOut("----->",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- şimdi, yelkovanı çizmek için yazı tipi ayarla

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nh/12%3600));

TextGetSize("==>",w,h);

//--- akrebin kadran üzerindeki koordinatlarını hesapla

a=-(nh/12%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- akrebi (saati) ExtImg[] tamponuna çıktıla

TextOut("==>",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- grafiksel kaynağı güncelle

ResourceCreate("::IMG",ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0,0,IMG_WIDTH,clr_format);

//--- çizelgeyi zorla güncelle

ChartRedraw();



//--- dakika ve saat sayaçlarını artır

nm+=60;

nh+=60;

//--- sayacın artırılması için kısa bir duraklama

Sleep(10);

}

//--- script işlemi tamamlandığında CLOCK nesnesini sil

ObjectDelete(0,"CLOCK");

//---

}