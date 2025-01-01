- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
TextOut
Bir metni özel bir dizi (tampon) içerisinde görüntüler ve işlemin sonucuna dönüş yapar. Söz konusu dizi, grafiksel kaynak oluşturma amacıyla tasarlanır.
bool TextOut(
Parametreler
text
[in] Tampona yazılıp görüntülenecek metin. Sadece tek satırlık metin görüntülenir.
x
[in] Görüntülenecek metnin tutturma noktasının X koordinatı.
y
[in] Görüntülenecek metnin tutturma noktasının Y koordinatı.
anchor
[in] Görüntülenecek metnin tutturma noktası için 9 ön-tanımlı yöntemden birinin değeri. Bu değer, iki bayraklı bir kombinasyon ile belirlenir – yatay ve dikey metin hizalama bayrakları. Söz konusu bayraklar, Not kısmında aşağıda listelenmiştir.
data[]
[in] Metnin görüntüleneceği tampon. Bu tampon, grafiksel kaynak oluşturma amacıyla kullanılır.
genişlik
[in] Piksel bazında tampon genişliği.
height
[in] Piksel bazında tampon yüksekliği.
color
[in] Metin rengi.
color_format
[in] Renk değeri, ENUM_COLOR_FORMAT sayımı değerleri ile ayarlanır.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.
Not
tutturma noktası (çapa) koordinatları, yatay ve dikey metin hizalama bayraklarından oluşan ikili bir kombinasyon ile belirlenir. Yatay metin hizalama bayrakları:
- TA_LEFT – karakter kutusunun sol tarafına yerleştirilen tutturma noktası
- TA_CENTER – karakter kutusunun ortasına yerleştirilen tutturma noktası
- TA_RIGHT – karakter kutusunun sağ tarafına yerleştirilen tutturma noktası
Dikey metin hizalama bayrakları:
- TA_TOP – karakter kutusunun üst tarafına yerleştirilen tutturma noktası
- TA_VCENTER – karakter kutusunun ortasına yerleştirilen tutturma noktası
- TA_BOTTOM – karakter kutusunun alt tarafına yerleştirilen tutturma noktası
Muhtemel bayrak kombinasyonları ve seçilen tutturma noktaları resimde gösterilmektedir.
Örnek:
//--- çizimde kullanılacak tuvalin yükseklik ve genişliği
Ayrıca Bakınız
Kaynaklar, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextGetSize(), TextSetFont()