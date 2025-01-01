- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToCharArray
Bir dizgiyi, uchar tipli bir dizinin seçilen bir kısmına yerleştirilecek şekilde, sembol bazında Unicode'dan ANSI'ye kopyalar. Kopyalanan eleman sayısına dönüş yapar.
|
int StringToCharArray(
Parametreler
text_string
[in] Kopyalanacak dizgi.
array[]
[out] uchar tipli dizgi.
start=0
[in] Kopyalamanın başlayacağı pozisyon. Varsayılan olarak - 0.
count=-1
[in] Kopyalanacak dizi elemanlarının sayısı. Sonuç dizgisinin uzunluğunu tanımlar. Varsayılan değer, -1'dir, dizinin sonuna kadar veya terminal 0'a kadar anlamına gelir. Ayrıca 'terminal 0' da diziye kopyalanacaktır, bu durumda dinamik dizinin büyüklüğü, dizgi büyüklüğü için gerekli olan alan için artırılabilir. Eğer dinamik dizinin büyüklüğü dizgi büyüklüğünü aşarsa, dizi büyüklüğü azaltılmayacaktır.
codepage=CP_ACP
[in] Kod sayfasının değeri. Uygun sabitleri sağlayan, en çok kullanılan kod sayfaları için.
Dönüş değeri
Kopyalanan eleman sayısı.
Example:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
CharArrayToString, StringToShortArray, Kod Sayfasının Kullanımı