StringToCharArray

Bir dizgiyi, uchar tipli bir dizinin seçilen bir kısmına yerleştirilecek şekilde, sembol bazında Unicode'dan ANSI'ye kopyalar. Kopyalanan eleman sayısına dönüş yapar.

int StringToCharArray(

string text_string,

uchar& array[],

int start=0,

int count=-1

uint codepage=CP_ACP

);

Parametreler

text_string

[in] Kopyalanacak dizgi.

array[]

[out] uchar tipli dizgi.

start=0

[in] Kopyalamanın başlayacağı pozisyon. Varsayılan olarak - 0.

count=-1

[in] Kopyalanacak dizi elemanlarının sayısı. Sonuç dizgisinin uzunluğunu tanımlar. Varsayılan değer, -1'dir, dizinin sonuna kadar veya terminal 0'a kadar anlamına gelir. Ayrıca 'terminal 0' da diziye kopyalanacaktır, bu durumda dinamik dizinin büyüklüğü, dizgi büyüklüğü için gerekli olan alan için artırılabilir. Eğer dinamik dizinin büyüklüğü dizgi büyüklüğünü aşarsa, dizi büyüklüğü azaltılmayacaktır.

codepage=CP_ACP

[in] Kod sayfasının değeri. Uygun sabitleri sağlayan, en çok kullanılan kod sayfaları için.

Dönüş değeri

Kopyalanan eleman sayısı.

Example:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- string to convert

string text = "This is a test of the StringToCharArray() function";



//--- convert the input string into a uchar array in accordance with the set code page

uchar char_array[];

int copied=StringToCharArray(text, char_array);

PrintFormat("String length: %u

Number of characters copied (with terminal 0): %d

Array of characters for the string '%s':",

StringLen(text), copied, text);

//--- print the resulting array to the journal

ArrayPrint(char_array, 0, " | ");

/*

result:

String length: 50

Number of characters copied (with terminal 0): 51

Array of characters for the string 'This is a test of the StringToCharArray() function':

[ 0] 84 | 104 | 105 | 115 | 32 | 105 | 115 | 32 | 97 | 32 | 116 | 101 | 115 | 116 | 32 | 111 | 102

[17] 32 | 116 | 104 | 101 | 32 | 83 | 116 | 114 | 105 | 110 | 103 | 84 | 111 | 67 | 104 | 97 | 114

[34] 65 | 114 | 114 | 97 | 121 | 40 | 41 | 32 | 102 | 117 | 110 | 99 | 116 | 105 | 111 | 110 | 0

*/

}

Ayrıca Bakınız

CharArrayToString, StringToShortArray, Kod Sayfasının Kullanımı