FileCopy

Yerel veya paylaşılan bir klasördeki orjinal dosyayı başka bir dosyaya kopyalar.

bool FileCopy(

const string src_file_name,

int common_flag,

const string dst_file_name,

int mode_flags

);

Parametreler

src_file_name

[in] Kopyalanacak dosyanın ismi.

common_flag

[in] Dosyanın konumunu belirleyen bayrak. common_flag = FILE_COMMON ise dosya, tüm kullanıcılar için paylaşılan bir klasöre \Terminal\Common\Files, aksi durumda ise yerel bir klasöre yerleştirilmiştir (örneğin, common_flag=0).

dst_file_name

[in] Sonuç dosyasının ismi.

mode_flags

[in] Erişim bayrakları. Bu parametre sadece iki bayrak içerebilir: FILE_REWRITE ve/veya FILE_COMMON - diğer bayraklar gözardı edilir. Eğer dosya zaten mevcutsa ve FILE_REWRITE bayrağı belirtilmemişse, dosya yeniden yazılmaz ve false dönüşü yapar.

Dönüş değeri

Başarısız sonuç durumunda false değerine dönüş yapar.

Not

Dosya işlemleri, MQL5 dili içerisinde güvenlik amacıyla sıkı şekilde kontrol edilmektedir. İşlemleri, MQL5 araçları ile yürütülen dosyalar, dosya güvenlik-ortamı (sandbox) dışında yer alamaz.

Dosya zaten mevcutsa, kopyalama işlemi FILE_REWRITE bayrağının mode_flags parametresindeki varlığına bağlı olacaktır.

Örnek: