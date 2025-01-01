ObjectsDeleteAll

Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki tüm nesneleri siler

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Belirtilen türdeki tüm nesneleri nesne adlarındaki önek kullanarak kaldırır.

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

const string prefix,

int sub_window=-1,

int object_type=-1

);

Parametreler

chart_id

[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

prefix

[in] Nesne isimlerindeki önek. Adı bu karakter kümesiyle başlayan tüm nesneler grafikten kaldırılır. Öneki 'ad' veya 'ad*' olarak belirtebilirsiniz - her iki türe de aynı işe yarayacaktır. Önek olarak boş bir string belirtilirse, olası tüm adlara sahip nesneler kaldırılır.

sub_window=-1

[in] Çizelge alt-penceresinin numarası. 0 ana çizelge penceresidir, -1 ise ana pencere de dahil olmak üzere tüm alt pencereler anlamına gelir.

type=-1

[in] Nesne tipi. Bu değer, ENUM_OBJECT değerlerinden biri olabilir. -1 tüm tipler anlamına gelir.

Dönüş değeri

Silinen nesnelerin sayısına dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.