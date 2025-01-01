- ObjectCreate
ObjectsDeleteAll
Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki tüm nesneleri siler
int ObjectsDeleteAll(
Belirtilen türdeki tüm nesneleri nesne adlarındaki önek kullanarak kaldırır.
int ObjectsDeleteAll(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.
prefix
[in] Nesne isimlerindeki önek. Adı bu karakter kümesiyle başlayan tüm nesneler grafikten kaldırılır. Öneki 'ad' veya 'ad*' olarak belirtebilirsiniz - her iki türe de aynı işe yarayacaktır. Önek olarak boş bir string belirtilirse, olası tüm adlara sahip nesneler kaldırılır.
sub_window=-1
[in] Çizelge alt-penceresinin numarası. 0 ana çizelge penceresidir, -1 ise ana pencere de dahil olmak üzere tüm alt pencereler anlamına gelir.
type=-1
[in] Nesne tipi. Bu değer, ENUM_OBJECT değerlerinden biri olabilir. -1 tüm tipler anlamına gelir.
Dönüş değeri
Silinen nesnelerin sayısına dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Not
Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.