Belirtilen çizelge (veya çizelge alt-penceresi) üzerinde belirtilen tipteki tüm nesneleri siler

int  ObjectsDeleteAll(
   long  chart_id,           // çizelge tanımlayıcısı
   int   sub_window=-1,      // pencere indisi
   int   type=-1             // nesne tipi
   );

Belirtilen türdeki tüm nesneleri nesne adlarındaki önek kullanarak kaldırır.

int  ObjectsDeleteAll(
   long           chart_id,   // chart ID
   const string     prefix,   // nesne adındaki önek
   int       sub_window=-1,   // pencere indeksi
   int      object_type=-1    // nesne türü
   );

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı. 0, mevcut çizelge anlamına gelir.

prefix

[in]  Nesne isimlerindeki önek. Adı bu karakter kümesiyle başlayan tüm nesneler grafikten kaldırılır. Öneki 'ad' veya 'ad*' olarak belirtebilirsiniz - her iki türe de aynı işe yarayacaktır. Önek olarak boş bir string belirtilirse, olası tüm adlara sahip nesneler kaldırılır.

sub_window=-1

[in] Çizelge alt-penceresinin numarası. 0 ana çizelge penceresidir, -1 ise ana pencere de dahil olmak üzere tüm alt pencereler anlamına gelir.

type=-1

[in]  Nesne tipi. Bu değer, ENUM_OBJECT değerlerinden biri olabilir. -1 tüm tipler anlamına gelir.

Dönüş değeri

Silinen nesnelerin sayısına dönüş yapar. Hata ile ilgili daha fazla bilgi için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

Fonksiyon, eşzamanlı bir çağrı kullanır; bu, fonksiyonun çağrı öncesinde bu grafik için yerine getirilmiş tüm komutların yürütülmesini beklediği anlamına gelir, bu nedenle bu fonksiyon çok zaman alıcı olabilir. Bu özellik, bir grafikte çok sayıda nesneyle çalışırken dikkate alınmalıdır.