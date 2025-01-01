OrdersTotal

Mevcut emirlerin sayısına dönüş.

int OrdersTotal();

Dönüş Değeri

int tipli değer.

Not

Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Emirler alım-satım faaliyetleri gerçekleştirmek için gönderilen isteklerdir, pozisyonlar ise bir veya daha fazla alım-satım işleminin sonucudur.

Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- hesaptaki aktif bekleyen emirlerin sayısını al ve günlüğe yazdır

int total=OrdersTotal();

Print("Number of active pending orders on the account: ", total);

/*

sonuç:

Number of active pending orders on the account: 2

*/

}

Ayrıca bakınız

OrderSelect(), OrderGetTicket(), EMir özellikleri