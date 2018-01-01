CalendarValueHistory

Ülkeye ve/veya para birimine göre sıralan belirli bir zaman aralığındaki tüm olaylar için değer dizisini elde edin.

bool CalendarValueHistory(

MqlCalendarValue& values[],

datetime datetime_from,

datetime datetime_to=0

const string country_code=NULL,

const string currency=NULL

);

Parametreler

values[]

[out] Olay değerlerini almak için MqlCalendarValue tip dizisi. Takvim olaylarını yönetme örneğine bakın.

datetime_from

[in] Olayların belirtilen bir ID tarafından seçildiği zaman aralığının başlangıç tarihi (datetime_from < datetime_to durumundayken).

datetime_to=0

[in] Olayların belirtilen bir ID tarafından seçildiği zaman aralığının bitiş tarihi. Eğer datetime_to ayarlanmadıysa (veya 0 ise), Takvim veritabanındaki belirtilen datetime_from tarihinden başlayarak tüm olay değerleri (gelecekteki olayların değerleri dahil) geri döndürülür.

country_code=NULL

[in] Kod olarak ülke adı (ISO 3166-1 alpha-2)

currency=NULL

[in] Kod olarak ülke para birimi.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata hakkında bilgi edinmek için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Olası hatalar:

4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (genel çalışma zamanı hatası),

4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (istek yürütmek için yeterli bellek yok),

5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (istek süresi sınırı aşıldı),

5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA (dizi boyutu, tüm değerlerin açıklamalarını almak için yetersiz; yalnızca diziye sığan açıklamalar alındı),

ArrayResize() 'ın başarısız yürütme hataları

Not

Ekonomik takvim ile çalışmak için tüm fonksiyonlar alım-satım sunucusu zamanını (TimeTradeServer) kullanır. Bu; MqlCalendarValue yapısındaki zamanın ve CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory fonksiyonlarındaki zaman girdilerinin, kullanıcının yerel zamanından ziyade, alım-satım sunucusu zaman diliminde ayarlandığı anlamına gelir.

Eğer events[] sabit uzunluklu dizi fonksiyona iletildiyse ve sonucun tamamını kaydetmek için yeterli alan yoksa, ERR_CALENDAR_MORE_DATA (5400) hatası etkinleştirilir.

Eğer datetime_to ayarlanmadıysa (veya 0 ise), Takvim veritabanındaki belirtilen datetime_from tarihinden başlayarak tüm olay değerleri (gelecekteki olayların değerleri dahil) geri döndürülür.

country_code ve currency filtreleri için NULL ve "" değerleri eşdeğerdir ve filtrenin yokluğu anlamına gelir.

country_code için, MqlCalendarCountry yapısının kod alanı, örneğin "US", "RU" veya "EU" kullanılmalıdır.

currency için, MqlCalendarCountry yapısının currency alanı, örneğin "USD", "RUB" veya "EUR" kullanılmalıdır.

Filtreler bir arada uygulanır, yani mantıksal 'VE' sadece her iki koşulun (ülke ve para birimi) aynı anda karşılandığı olayların değerlerini seçmek için kullanılır.

MqlCalendarValue yapısı, actual_value, forecast_value, prev_value ve revised_prev_value alanlarındaki değerleri kontrol etmek ve ayarlamak için yöntemler sağlar. Değer belirlenmezse, alan LONG_MIN (-9223372036854775808) olarak ayarlanır.

Lütfen bu alanlarda bulunan değerlerin bir milyon ile çarpıldığını unutmayın. Bunun anlamı, CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent ve CalendarValueLast fonksiyonlarını kullanarak MqlCalendarValue'da değerler aldığınızda, alandaki değerlerin LONG_MIN'e eşit olup olmadığını kontrol etmeniz; alanda bir değer belirlenmişse, değeri elde etmek için değeri 1.000.000'a bölmeniz gerektiği anlamına gelir. Değerleri elde etmenin diğer bir yöntemi de MqlCalendarValue yapısının fonksiyonlarını kullanarak değerleri kontrol etmek ve elde etmektir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script programı başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- AB için ülke kodu (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- tüm AB olay değerlerini al

MqlCalendarValue values[];

//--- olayları aldığımız aralığın sınırlarını belirle

datetime date_from=D'01.01.2018'; // 2018’deki tüm olayları al

datetime date_to=0; // 0, henüz gerçekleşmemiş olanlar dahil tüm bilinen olaylar anlamına gelir

//--- 2018 yılından bu yana AB olay geçmişini talep et

if(CalendarValueHistory(values,date_from,date_to,EU_code))

{

PrintFormat("country_code=%s ülke kodu için olay değerleri alındı: %d",

EU_code,ArraySize(values));

//--- Günlük çıktısı için dizinin boyutunu küçült

ArrayResize(values,10);

//--- olay değerlerini Günlük'te görüntüle

ArrayPrint(values);

}

else

{

PrintFormat("Hata! Şu ülke kodu için olaylar alınamadı: country_code=%s",EU_code);

PrintFormat("Hata kodu: %d",GetLastError());

}

//---

}

/*

Sonuç:

country_code=EU ülke kodu için olay değerleri alındı: 1384

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 54215 999500001 2018.01.02 09:00:00 2017.12.01 00:00:00 3 60600000 60600000 -9223372036854775808 60500000 1 0

[1] 54221 999500002 2018.01.04 09:00:00 2017.12.01 00:00:00 3 56600000 56500000 -9223372036854775808 56000000 1 0

[2] 54222 999500003 2018.01.04 09:00:00 2017.12.01 00:00:00 3 58100000 58000000 -9223372036854775808 58400000 2 0

[3] 45123 999030005 2018.01.05 10:00:00 2017.11.01 00:00:00 0 600000 400000 -9223372036854775808 100000 1 0

[4] 45124 999030006 2018.01.05 10:00:00 2017.11.01 00:00:00 0 2800000 2500000 -9223372036854775808 1500000 1 0

[5] 45125 999030012 2018.01.05 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 1 900000 900000 -9223372036854775808 1000000 2 0

[6] 45126 999030013 2018.01.05 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 1 1400000 1500000 -9223372036854775808 1500000 2 0

[7] 54953 999520001 2018.01.05 20:30:00 2018.01.02 00:00:00 0 127900000 92100000 -9223372036854775808 76400000 0 0

[8] 22230 999040003 2018.01.08 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 0 9100000 8200000 8100000 7600000 1 0

[9] 22231 999040004 2018.01.08 10:00:00 2017.12.01 00:00:00 0 18400000 16300000 16400000 16800000 1 0

*/

Ayrıca bakınız

CalendarCountries, CalendarEventByCountry, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarEventById, CalendarValueById