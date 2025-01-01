MQL5 ReferansıVeritabanlarıyla çalışmaDatabaseColumnsCount
DatabaseColumnsCount
İstekteki alan sayısını elde eder.
|
int DatabaseColumnsCount(
Parametreler
request
[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.
Geri dönüş değeri
Alan sayısı veya hata durumunda -1. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - geçersiz istek tanıtıcı değeri.
Not
DatabasePrepare()'da oluşturulan bir isteğin alan sayısını elde etmek için DatabaseRead() fonksiyonunu çağırmaya gerek yoktur. Kalan DatabaseColumnXXX() fonksiyonları için DatabaseRead() önceden çağrılmalıdır.
