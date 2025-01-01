DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıVeritabanlarıyla çalışmaDatabaseColumnsCount 

DatabaseColumnsCount

İstekteki alan sayısını elde eder.

int  DatabaseColumnsCount(
   int     request      // DatabasePrepare'da elde edilen istek tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da elde edilen istek tanıtıcı değeri.

Geri dönüş değeri

Alan sayısı veya hata durumunda -1. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - geçersiz istek tanıtıcı değeri.

Not

DatabasePrepare()'da oluşturulan bir isteğin alan sayısını elde etmek için DatabaseRead() fonksiyonunu çağırmaya gerek yoktur. Kalan DatabaseColumnXXX() fonksiyonları için DatabaseRead() önceden çağrılmalıdır.

