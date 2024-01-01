- Dizilerde, Tamponlarda ve Zaman Serilerinde İndisleme Yönü
IndicatorRelease
Gösterge tanıtıcı değerini kaldırır ve başka biri tarafından kullanılmıyorsa hesaplama bloğunu serbest bırakır.
|
bool IndicatorRelease(
Dönüş değeri
Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.
Not
Fonksiyon, göstergenin artık ihtiyaç olmayan tanıtıcı değerini kaldırır. Böylece bellekten tasarruf edilir. İşleyici hemen, hesaplama bloğu ise bir süre sonra kaldırılır (artık çağrılmıyorsa).
Strateji sınayıcı ile çalışırken, IndicatorRelease() fonksiyonu çalıştırılmaz.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+