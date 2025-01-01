//+------------------------------------------------------------------+

//| Script programı başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- DAT uzantılı dosyaları seçmek için iletişim kutusunu aç

string selected_files[];

if(!FileSelectDialog("İndirilecek dosyaları seçin", NULL,

"Data files (*.dat)|*.dat|All files (*.*)|*.*",

FSD_ALLOW_MULTISELECT, selected_files, "tester.dat")>0)

{

Print("Files not selected. Exit");

return;

}

//--- dosyaların boyutunu elde et

ulong filesize[];

int filehandle[];

int files=ArraySize(selected_files);

ArrayResize(filesize, files);

ZeroMemory(filesize);

ArrayResize(filehandle, files);

double total_size=0;

for(int i=0; i<files; i++)

{

filehandle[i]=FileOpen(selected_files[i], FILE_READ|FILE_BIN);

if(filehandle[i]!=INVALID_HANDLE)

{

filesize[i]=FileSize(filehandle[i]);

//PrintFormat("%d, %s handle=%d %d bytes", i, selected_files[i], filehandle[i], filesize[i]);

total_size+=(double)filesize[i];

}

}

//--- toplam dosya boyutunu kontrol et

if(total_size==0)

{

PrintFormat("Total files size is 0. Exit");

return;

}



//--- ortak terminal klasöründe veritabanı oluştur veya aç

string filename="dat_files.sqlite";

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " opened successfully");

//--- FILES tablosu varsa, sil

if(DatabaseTableExists(db, "FILES"))

{

//--- tabloyu sil

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE FILES"))

{

Print("Failed to drop table FILES with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- FILES tablosu oluştur

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE FILES("

"NAME TEXT NOT NULL,"

"SIZE INT NOT NULL,"

"PERCENT_SIZE REAL NOT NULL,"

"DATA BLOB NOT NULL);"))

{

Print("DB: failed to create table FILES with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- FILES tablosundaki tüm alanların listesini görüntüle

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(FILES)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(FILES)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- FILES tablosuna dosya eklemek için parametrelenmiş bir istek oluştur

string sql="INSERT INTO FILES (NAME,SIZE,PERCENT_SIZE,DATA)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4);"; // istek parametreleri

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL request: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- tüm dosyaları gözden geçir ve dosyaları FILES tablosuna ekle

bool request_error=false;

DatabaseTransactionBegin(db);

int count=0;

uint size;

for(int i=0; i<files; i++)

{

if(filehandle[i]!=INVALID_HANDLE)

{

char data[];

size=FileReadArray(filehandle[i], data);

if(size==0)

{

PrintFormat("FileReadArray(%s) failed with code %d", selected_files[i], GetLastError());

continue;

}



count++;

//--- dosyayı tabloya eklemeden önce parametrelerin değerlerini ayarla

if(!DatabaseBind(request, 0, selected_files[i]))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 1, size))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 2, double(size)*100./total_size))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBindArray(request, 3, data))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

//--- girdiyi eklemek için bir istek yürüt ve bir hata olup olmadığını kontrol et

if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

else

PrintFormat("%d. %s: %d bytes", count, selected_files[i],size);

//--- sonraki parametre güncellemesinden önce isteği sıfırla

if(!DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

}

}

//--- işlem durumu

if(request_error)

{

PrintFormat("Table FILES: failed to add %d files", count);

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table FILES: added %d files", count);

}



//--- veritabanı dosyasını kapat ve bunu rapor et

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);

}