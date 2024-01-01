SocketTimeouts

Soket sistem nesnesi için veri alır ve göndermek için zaman aşımını ayarlar.

bool SocketTimeouts(

int socket,

uint timeout_send_ms,

uint timeout_receive_ms

);

Parametreler

socket

[in] SocketCreate fonksiyonu tarafından geri döndürülen soket tanıtıcı değeri. Yanlış bir tanıtıcı değeri iletildiğinde; hata 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE), _LastError'a yazılır.

timeout_send_ms

[in] Milisaniye cinsinden veri gönderme zaman aşımı.

timeout_receive_ms

[in] Milisaniye cinsinden veri alma zaman aşımı.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner.

Not

SocketRead üzerinden veri okurken sistem nesnelerinin zaman aşımını ve ayarlanmış zaman aşımlarını karıştırmayın. SocketTimeout, işletim sistemindeki bir soket nesnesi için zaman aşımını bir kez ayarlar. Bu zaman aşımları, bu soket üzerinden veri okuma ve gönderme fonksiyonlarının tümüne uygulanacaktır. SocketRead'de zaman aşımı, belirli bir veri okuma işlemi için ayarlanmıştır.

Fonksiyon, yalnızca kendi yürütme iş parçacıklarında çalışan Uzman Danışmanlardan ve komut dosyalarından çağrılabilir. Bir göstergeden çağrılırsa; GetLastError(), 4014 hatasını geri döndürür - "Çağırma için fonksiyona izin verilmiyor".

Örnek: