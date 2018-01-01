- OnStart
Fonskiyon, ChartEvent olayı meydana geldiğinde göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır. Fonksiyon; grafikte, bir kullanıcı veya bir MQL5 programı tarafından yapılan değişiklikleri yönetmek içindir.
void OnChartEvent()
Parametreler
id
[in] ENUM_CHART_EVENT listesinden olay kimliği.
lparam
[in] long tipi olay parametresi
dparam
[in] double tipi olay parametresi
sparam
[in] string tipi olay parametresi
Geri dönüş değeri
Geri dönüş değeri yok
Not
Önceden tanımlanmış OnChartEvent() fonksiyonu kullanılarak yönetilebilecek 11 olay tipi vardır. Özel olaylar için, CHARTEVENT_CUSTOM ve CHARTEVENT_CUSTOM_LAST dahil olmak üzere 65535 kimlik vardır. Özel bir olay oluşturmak için, EventChartCustom() fonksiyonunu kullanın.
ENUM_CHART_EVENT listesinden kısa olay açıklamaları:
- CHARTEVENT_KEYDOWN — grafik penceresi odaktayken klavyede bir tuşa basma;
- CHARTEVENT_MOUSE_MOVE — fare ve fare tuşlarını hareket ettirme (eğer bir grafik için CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true ise);
- CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — bir grafiksel nesne oluştur (eğer bir grafik için CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true ise);
- CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — özellikler iletişim kutusundan nesne özelliklerini değiştir;
- CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — bir grafiksel nesneyi kaldır (eğer bir grafik için CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true ise);
- CHARTEVENT_CLICK — bir grafik üzerinde tıklama;
- CHARTEVENT_OBJECT_CLICK — bir grafiğe ait olan bir grafiksel nesneye fare tıklaması;
- CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — fare ile bir grafiksel nesneyi sürükleme;
- CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — bir grafiksel nesnenin Edit girdi kutusunda metin düzenlemesini bitirme (OBJ_EDIT);
- CHARTEVENT_CHART_CHANGE — bir grafiği değiştir;
- CHARTEVENT_CUSTOM+n — n'nin 0 ile 65535 arasında olduğu özel olay kimliği. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST son kabul edilebilir özel olay kimliğini içerir (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).
Tüm MQL5 programları, uygulamanın ana iş parçacığı dışındaki diğer iş parçacıklarında çalışır. Ana uygulama iş parçacığı, tüm Windows sistem iletilerini ele almaktan sorumludur ve bu işlem sonucunda da kendi uygulaması için Windows iletileri üretir. Örneğin, fareyi bir grafikte hareket ettirme (WM_MOUSE_MOVE olayı), uygulama penceresinin sonraki görüntülenmesi için birkaç sistem iletisi oluşturur ve ayrıca grafik üzerinde çalıştırılan uzman danışmanlar ve göstergelere dahili iletiler gönderir. Ana uygulama iş parçacığının WM_PAINT sistem iletisini henüz işleme koymadığında (ve dolayısıyla değiştirilmiş grafiği henüz oluşturmadığında), bir uzman danışmanın veya bir göstergenin fare hareketi olayını halihazırda almış olduğu bir durum meydana gelebilir. Bu durumda, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR grafik özelliği yalnızca grafik oluşturulduktan sonra değiştirilecek.
Her bir olay tipi için, OnChartEvent() fonksiyonunun girdileri ilgili olayı yönetmek için gerekli belirli değerlere sahiptir. Tablo, parametreler aracılığı ile aktarılan olayları ve değerleri listeler.
Olay
'id' parametre değeri
'lparam' parametre değeri
'dparam' parametre değeri
'sparam' parametre değeri
Tuşa basma olayı
CHARTEVENT_KEYDOWN
basılı tuş kodu
Anahtar basılı durumda tutulurken tuşa basma sayısı
Klavye tuşlarının durumunu açıklayan bit maskesinin dizi değeri
Fare olayları (eğer bir grafik için CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true ise)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
X koordinatı
Y koordinatı
Fare tuşlarının durumunu açıklayan bit maskesinin dizi değeri
Fare tekerlek olayı (eğer bir grafik için CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true ise)
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
Tuşların ve fare düğmelerinin durum bayrakları, imlecin X ve Y koordinatları. Açıklamalara bakın; örnekteki
Fare tekerleğinin Delta değeri
—
Bir grafiksel nesne oluşturma (eğer bir graik için CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true ise)
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
—
—
Oluşturulan grafiksel nesnenin adı
Özellikler iletişim kutusu aracılığı ile nesne özelliklerini değiştirme
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
—
—
Değiştirilmiş grafiksel nesnenin adı
Bir grafiksel nesneyi silme (eğer bir grafik için CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true ise)
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
—
—
Silinmiş grafiksel nesnenin adı
Bir grafikte fare tıklaması
CHARTEVENT_CLICK
X koordinatı
Y koordinatı
—
Bir grafiksel nesnede fare tıklaması
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
X koordinatı
Y koordinatı
Olayın meydana geldiği grafiksel nesnenin adı
Fare ile bir grafiksel nesneyi hareket ettirme
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
—
—
Hareket ettirilmiş grafiksel nesnenin adı
Bir "Girdi alanı" grafiksel nesnesinin girdi kutusunun metin düzenlemesini bitirme
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
—
—
Metin düzenlemesinin bitirildiği "Girdi alanı" grafiksel nesnesinin ismi
Özellikler iletişim penceresi aracılığı ile grafiği yeniden boyutlandırma veya değiştirme
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
—
—
—
N numaralı özel olay
CHARTEVENT_CUSTOM+N
EventChartCustom() fonksiyonu tarafından tanımlanan değer
EventChartCustom() fonksiyonu tarafından tanımlanan değer
EventChartCustom() fonksiyonu tarafından tanımlanan değer
Örnek grafik olay dinleyicisi:
Ayrıca bakınız
EventChartCustom, Grafik olaylarının türleri, Olay yönetimi fonksiyonları, Program yürütme, Müşteri terminal olayları