OnChartEvent

Fonskiyon, ChartEvent olayı meydana geldiğinde göstergeler ve uzman danışmanlarda çağrılır. Fonksiyon; grafikte, bir kullanıcı veya bir MQL5 programı tarafından yapılan değişiklikleri yönetmek içindir.

void OnChartEvent()

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const long& sparam

);

Parametreler

id

[in] ENUM_CHART_EVENT listesinden olay kimliği.

lparam

[in] long tipi olay parametresi

dparam

[in] double tipi olay parametresi

sparam

[in] string tipi olay parametresi

Geri dönüş değeri

Geri dönüş değeri yok

Not

Önceden tanımlanmış OnChartEvent() fonksiyonu kullanılarak yönetilebilecek 11 olay tipi vardır. Özel olaylar için, CHARTEVENT_CUSTOM ve CHARTEVENT_CUSTOM_LAST dahil olmak üzere 65535 kimlik vardır. Özel bir olay oluşturmak için, EventChartCustom() fonksiyonunu kullanın.

ENUM_CHART_EVENT listesinden kısa olay açıklamaları:

CHARTEVENT_KEYDOWN — grafik penceresi odaktayken klavyede bir tuşa basma;

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE — fare ve fare tuşlarını hareket ettirme (eğer bir grafik için CHART_EVENT_MOUSE_MOVE =true ise);

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — bir grafiksel nesne oluştur (eğer bir grafik için CHART_EVENT_OBJECT_CREATE =true ise);

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — özellikler iletişim kutusundan nesne özelliklerini değiştir;

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — bir grafiksel nesneyi kaldır (eğer bir grafik için CHART_EVENT_OBJECT_DELETE =true ise);

CHARTEVENT_CLICK — bir grafik üzerinde tıklama;

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK — bir grafiğe ait olan bir grafiksel nesneye fare tıklaması;

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — fare ile bir grafiksel nesneyi sürükleme;

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — bir grafiksel nesnenin Edit girdi kutusunda metin düzenlemesini bitirme ( OBJ_EDIT );

CHARTEVENT_CHART_CHANGE — bir grafiği değiştir;

CHARTEVENT_CUSTOM+n — n'nin 0 ile 65535 arasında olduğu özel olay kimliği. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST son kabul edilebilir özel olay kimliğini içerir (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).

Tüm MQL5 programları, uygulamanın ana iş parçacığı dışındaki diğer iş parçacıklarında çalışır. Ana uygulama iş parçacığı, tüm Windows sistem iletilerini ele almaktan sorumludur ve bu işlem sonucunda da kendi uygulaması için Windows iletileri üretir. Örneğin, fareyi bir grafikte hareket ettirme (WM_MOUSE_MOVE olayı), uygulama penceresinin sonraki görüntülenmesi için birkaç sistem iletisi oluşturur ve ayrıca grafik üzerinde çalıştırılan uzman danışmanlar ve göstergelere dahili iletiler gönderir. Ana uygulama iş parçacığının WM_PAINT sistem iletisini henüz işleme koymadığında (ve dolayısıyla değiştirilmiş grafiği henüz oluşturmadığında), bir uzman danışmanın veya bir göstergenin fare hareketi olayını halihazırda almış olduğu bir durum meydana gelebilir. Bu durumda, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR grafik özelliği yalnızca grafik oluşturulduktan sonra değiştirilecek.

Her bir olay tipi için, OnChartEvent() fonksiyonunun girdileri ilgili olayı yönetmek için gerekli belirli değerlere sahiptir. Tablo, parametreler aracılığı ile aktarılan olayları ve değerleri listeler.

Olay 'id' parametre değeri 'lparam' parametre değeri 'dparam' parametre değeri 'sparam' parametre değeri Tuşa basma olayı CHARTEVENT_KEYDOWN basılı tuş kodu Anahtar basılı durumda tutulurken tuşa basma sayısı Klavye tuşlarının durumunu açıklayan bit maskesinin dizi değeri Fare olayları (eğer bir grafik için CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true ise) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X koordinatı Y koordinatı Fare tuşlarının durumunu açıklayan bit maskesinin dizi değeri Fare tekerlek olayı (eğer bir grafik için CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true ise) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL Tuşların ve fare düğmelerinin durum bayrakları, imlecin X ve Y koordinatları. Açıklamalara bakın; örnekteki Fare tekerleğinin Delta değeri — Bir grafiksel nesne oluşturma (eğer bir graik için CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true ise) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — — Oluşturulan grafiksel nesnenin adı Özellikler iletişim kutusu aracılığı ile nesne özelliklerini değiştirme CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — — Değiştirilmiş grafiksel nesnenin adı Bir grafiksel nesneyi silme (eğer bir grafik için CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true ise) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — — Silinmiş grafiksel nesnenin adı Bir grafikte fare tıklaması CHARTEVENT_CLICK X koordinatı Y koordinatı — Bir grafiksel nesnede fare tıklaması CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X koordinatı Y koordinatı Olayın meydana geldiği grafiksel nesnenin adı Fare ile bir grafiksel nesneyi hareket ettirme CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — — Hareket ettirilmiş grafiksel nesnenin adı Bir "Girdi alanı" grafiksel nesnesinin girdi kutusunun metin düzenlemesini bitirme CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — — Metin düzenlemesinin bitirildiği "Girdi alanı" grafiksel nesnesinin ismi Özellikler iletişim penceresi aracılığı ile grafiği yeniden boyutlandırma veya değiştirme CHARTEVENT_CHART_CHANGE — — — N numaralı özel olay CHARTEVENT_CUSTOM+N EventChartCustom() fonksiyonu tarafından tanımlanan değer EventChartCustom() fonksiyonu tarafından tanımlanan değer EventChartCustom() fonksiyonu tarafından tanımlanan değer

Örnek grafik olay dinleyicisi:

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnChartEvent_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Örnek grafik olay dinleyicisi ve özel olay oluşturucusu"

//--- hizmet tuşları kimlikleri

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman başlatımı |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- CHARTEVENT_CUSTOM sabiti değerini görüntüle

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Uzman danışman çalıştırıldı ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- grafik nesnesi oluşturma olaylarını almanın bayrağını ayarla

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- grafik nesnesi kaldırma olaylarını almanın bayrağını ayarla

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- fare tekerleği kaydırma iletilerini etkinleştir

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- grafik özelliklerinin zorla güncellenmesi olay işleme için hazırlık sağlar

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman tik fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- özel bir olay oluşturmak için tik sayacı

static int tick_counter=0;

//--- birikmiş tikleri bu değere bölün

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- eğer tik sayacı simple_number ın katları ise özel bir olay gönder

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- 0'dan 65535'e kadar bir özel olay kimliği oluştur

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

//--- parametre doldurma ile özel bir olay gönder

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

//--- örnek sonuçlarını analiz etmek için bir günlüğe ekle

Print(__FUNCTION__,": Özel bir olay gönder, kimlik=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- tuş basımı

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("KEY_NUMLOCK_LEFT e basıldı"); break;

case KEY_LEFT: Print("KEY_LEFT e basıldı"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("KEY_NUMLOCK_UP a basıldı"); break;

case KEY_UP: Print("KEY_UP a basıldı"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("KEY_NUMLOCK_RIGHT a basıldı"); break;

case KEY_RIGHT: Print("KEY_RIGHT a basıldı"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("KEY_NUMLOCK_DOWN a basıldı"); break;

case KEY_DOWN: Print("KEY_DOWN a basıldı"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("KEY_NUMPAD_5 a basıldı"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("KEY_NUMLOCK_5 a basıldı"); break;

default: Print("Listede olmayan tuşa basıldı");

}

}

//--- bir grafiğe sol tıklama

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Grafik üzerindeki fare tıklama koordinatları: x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- bir grafiksel nesneye tıklama

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Fare tıklaması yapıldı, nesne adı '"+sparam+"'");

//--- nesne kaldırıldı

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Kaldırılan nesne adı ",sparam);

//--- nesne oluşturuldu

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Oluşturulan nesne adı ",sparam);

//--- değiştirilen nesne

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("Değiştirilen nesne adı ",sparam);

//--- nesne hareket ettirildi veya çapa noktalarının koordinatları değişti

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Nesnenin çapa noktalarının değişimi, ilgili nesne adı ",sparam);

//--- Edit grafiksel nesnesinin girdi alanının metni değiştirildi

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Edit nesnesinde metin değişti, ",sparam," id=",id);

//--- fare hareket olayları

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- Bu olay için fare düğmelerinin ve tekerleğinin durumunu dikkate al

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Ctrl ve Shift tuşunun ve de fare düğmelerinin durumlarının bayrağı

int x_cursor = (int)(short)lparam; // Fare tekerleği olayı meydana geldiğindeki X koordinatı

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // Fare tekerleği olayı meydana geldiğindeki Y koordinatı

int delta = (int)dparam; // +120 yada -120 ye ulaşılınca tetikleyen fare kaydırımının toplam değeri

//--- bayrağı yönetme

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", tuşlar='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- özellikler iletişim penceresi kullanarak grafiği yeniden boyutlandırmanın veya grafik özelliklerini değiştirmenin olayı

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("grafik boyutunu ve özelliklerini değiştirme");

//--- özel olay

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("Özel olay, kimlik=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // fare sol

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // fare sağ

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // fare orta

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // fare ilk X tuşu

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // fare ikinci X tuşu

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift tuşu

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control tuşu

return(res);

}

