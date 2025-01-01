GlobalVariablesFlush

Tüm global değişkenlerin içeriklerini zorla diske kaydeder.

void GlobalVariablesFlush();

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Not

İşlem bittiğinde, terminal tüm global değişkenleri yazar ama veri ani bir bilgisayar işlem hatası ile kaybolabilir. Bu fonksiyon, beklenmedik bir durumda global değişkenlerin kaydedilme sürecinin kontrolünü bağımsız olarak sağlar.