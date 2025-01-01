DokümantasyonBölümler
Tanıtıcı değeri serbest bırakır.

bool  DXRelease(
   int  handle      // tanıtıcı değer 
   );

Parametreler

context

[in]  Serbest bırakılacak tanıtıcı değer.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

Artık kullanılmayan tüm tanıtıcı değerler, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.