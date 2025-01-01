MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXRelease
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXRelease
Tanıtıcı değeri serbest bırakır.
|
bool DXRelease(
Parametreler
context
[in] Serbest bırakılacak tanıtıcı değer.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
Artık kullanılmayan tüm tanıtıcı değerler, DXRelease() fonksiyonu tarafından açıkça serbest bırakılmalıdır.