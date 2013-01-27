- initialize
Python ile entegrasyon için MetaTrader modülü
MQL5 finansal piyasalarda yüksek performanslı alım-satım uygulamalarının geliştirilmesi için tasarlanmıştır ve algoritmik alım-satımda kullanılan diğer özelleşmiş diller arasında benzersizdir. MQL5 programlarının sözdizimi ve hızı alabildiğince С++'a yakındır; OpenCL desteği ve MS Visual Studio ile entegrasyon vardır. İstatistik, bulanık mantık ve ALGLIB kütüphaneleri de mevcuttur. MetaEditor geliştirme ortamı, özel örtüler geliştirme gereksinimini ortadan kaldıran fonksiyonların "akıllı" bir şekilde içe aktarılması özelliğiyle .NET kitaplıkları için yerel destek sunar. Üçüncü parti C++ DLL'ler de kullanılabilir. С++ kaynak kodu dosyaları (CPP ve H) doğrudan editörden düzenlenebilir ve DLL halinde derlenebilir. Bunun için kullanıcının kişisel bilgisayarında kurulu olan Microsoft Visual Studio kullanılabilir.
Python, komut dosyaları ve uygulamalar geliştirmek için modern, üst düzey bir programlama dilidir. Makine öğrenmesi, süreç otomasyonu, veri analizi ve görselleştirme için birden çok kütüphane içerir.
Python için MetaTrader paketi, işlemciler arası iletişim yoluyla doğrudan MetaTrader 5 terminalinden hızlı ve rahat veri alışverişi için tasarlanmıştır. Bu şekilde alınan veriler, istatistiksel hesaplamalar ve makine öğrenmesi için de kullanılabilir.
Paketi komut satırından yükleme:
pip install MetaTrader5
Paketi komut satırından güncelleme:
pip install --upgrade MetaTrader5
MetaTrader 5 ve Python'u entegre etmek için fonksiyonlar
Fonksiyon
Eylem
MetaTrader 5 terminali ile bağlantı kurar
Belirtilen parametreleri kullanarak bir işlem hesabına bağlanır
MetaTrader 5 terminaline önceden kurulmuş olan bağlantıyı kapatır
MetaTrader 5 terminal versiyonunu geri döndürür
Son hata ile ilgili verileri geri döndürür
Mevcut işlem hesabı ile ilgili bilgileri elde eder
Bağlantı kurulmuş olan MetaTrader 5 terminalinin durumunu ve parametrelerini elde eder
MetaTrader 5 terminalindeki tüm finansal enstrümanların sayısını elde eder
MetaTrader 5 terminalinden tüm finansal enstrümanları elde eder
Belirtilen finansal enstrüman ile ilgili verileri elde eder
Belirtilen finansal araç için son tiki elde eder
MarketWatch penceresinde bir sembol seçer veya pencereden bir sembol kaldırır
MetaTrader 5 terminalini, belirli bir sembolün Piyasa Derinliği değişikliği olaylarına abone eder
Belirli bir sembolün Piyasa Derinliği girdilerini içeren veri grubunu BookInfo'dan geri döndürür
MetaTrader 5 terminalinin belirli bir sembolün Piyasa Derinliği değişikliği olaylarına aboneliğini iptal eder
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarihten itibaren olan barları elde eder
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen indeksten itibaren olan barları elde eder
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki barları elde eder
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarihten itibaren olan tikleri elde eder
MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki tikleri elde eder
Aktif emirlerin sayısını elde eder
Sembol veya etikete göre filtreleme özelliğiyle aktif emirleri elde eder
Belirtilen alım-satım işlemini gerçekleştirmek için hesap para birimi cinsinden marjini geri döndürür
Belirtilen alım-satım işlemi için hesap para birimi cinsinden kârı geri döndürür
Gerekli alım-satım işleminin gerçekleştirilmesi için fon yeterliliğini kontrol eder
Alım-satım işlemi gerçekleştirmek için bir istek gönderir
Açık pozisyonların sayısını elde eder
Sembol veya etikete göre filtreleme özelliğiyle açık pozisyonları elde eder
İşlem geçmişinden belirtilen aralıktaki emir sayısını elde eder
Pozisyon veya etikete göre filtreleme özelliğiyle işlem geçmişinden emirleri elde eder
İşlem geçmişinden belirtilen aralıktaki işlem sayısını elde eder
Pozisyon veya etikete göre filtreleme özelliğiyle işlem geçmişinden işlemleri elde eder
Python'u MetaTrader 5'e bağlamaya örnek
- Python 3.8'in en son sürümünü şu adresten indirin: https://www.python.org/downloads/windows
- Python'u kurarken, Python komut dosyalarını komut satırından çalıştırabilmek için "Add Python 3.8 to PATH%"ı işaretleyin.
- MetaTrader 5 modülünü komut satırından yükleyin
pip install MetaTrader5
- matplotlib ve pandas paketlerini ekleyin
pip install matplotlib
- Test komut dosyasını başlatın
from datetime import datetime
- Verileri ve grafiği elde edin
[2, 'MetaQuotes-Demo', '16167573']