Python ile entegrasyon için MetaTrader modülü

MQL5 finansal piyasalarda yüksek performanslı alım-satım uygulamalarının geliştirilmesi için tasarlanmıştır ve algoritmik alım-satımda kullanılan diğer özelleşmiş diller arasında benzersizdir. MQL5 programlarının sözdizimi ve hızı alabildiğince С++'a yakındır; OpenCL desteği ve MS Visual Studio ile entegrasyon vardır. İstatistik, bulanık mantık ve ALGLIB kütüphaneleri de mevcuttur. MetaEditor geliştirme ortamı, özel örtüler geliştirme gereksinimini ortadan kaldıran fonksiyonların "akıllı" bir şekilde içe aktarılması özelliğiyle .NET kitaplıkları için yerel destek sunar. Üçüncü parti C++ DLL'ler de kullanılabilir. С++ kaynak kodu dosyaları (CPP ve H) doğrudan editörden düzenlenebilir ve DLL halinde derlenebilir. Bunun için kullanıcının kişisel bilgisayarında kurulu olan Microsoft Visual Studio kullanılabilir.

Python, komut dosyaları ve uygulamalar geliştirmek için modern, üst düzey bir programlama dilidir. Makine öğrenmesi, süreç otomasyonu, veri analizi ve görselleştirme için birden çok kütüphane içerir.

Python için MetaTrader paketi, işlemciler arası iletişim yoluyla doğrudan MetaTrader 5 terminalinden hızlı ve rahat veri alışverişi için tasarlanmıştır. Bu şekilde alınan veriler, istatistiksel hesaplamalar ve makine öğrenmesi için de kullanılabilir.

Paketi komut satırından yükleme:

pip install MetaTrader5

Paketi komut satırından güncelleme:

pip install --upgrade MetaTrader5

MetaTrader 5 ve Python'u entegre etmek için fonksiyonlar

Fonksiyon Eylem initialize MetaTrader 5 terminali ile bağlantı kurar login Belirtilen parametreleri kullanarak bir işlem hesabına bağlanır shutdown MetaTrader 5 terminaline önceden kurulmuş olan bağlantıyı kapatır version MetaTrader 5 terminal versiyonunu geri döndürür last_error Son hata ile ilgili verileri geri döndürür account_info Mevcut işlem hesabı ile ilgili bilgileri elde eder terminal_Info Bağlantı kurulmuş olan MetaTrader 5 terminalinin durumunu ve parametrelerini elde eder symbols_total MetaTrader 5 terminalindeki tüm finansal enstrümanların sayısını elde eder symbols_get MetaTrader 5 terminalinden tüm finansal enstrümanları elde eder symbol_info Belirtilen finansal enstrüman ile ilgili verileri elde eder symbol_info_tick Belirtilen finansal araç için son tiki elde eder symbol_select MarketWatch penceresinde bir sembol seçer veya pencereden bir sembol kaldırır market_book_add MetaTrader 5 terminalini, belirli bir sembolün Piyasa Derinliği değişikliği olaylarına abone eder market_book_get Belirli bir sembolün Piyasa Derinliği girdilerini içeren veri grubunu BookInfo'dan geri döndürür market_book_release MetaTrader 5 terminalinin belirli bir sembolün Piyasa Derinliği değişikliği olaylarına aboneliğini iptal eder copy_rates_from MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarihten itibaren olan barları elde eder copy_rates_from_pos MetaTrader 5 terminalinden belirtilen indeksten itibaren olan barları elde eder copyrates_range MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki barları elde eder copy_ticks_from MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarihten itibaren olan tikleri elde eder copy_ticks_range MetaTrader 5 terminalinden belirtilen tarih aralığındaki tikleri elde eder orders_total Aktif emirlerin sayısını elde eder orders_get Sembol veya etikete göre filtreleme özelliğiyle aktif emirleri elde eder order_calc_margin Belirtilen alım-satım işlemini gerçekleştirmek için hesap para birimi cinsinden marjini geri döndürür order_calc_profit Belirtilen alım-satım işlemi için hesap para birimi cinsinden kârı geri döndürür order_check Gerekli alım-satım işleminin gerçekleştirilmesi için fon yeterliliğini kontrol eder order_send Alım-satım işlemi gerçekleştirmek için bir istek gönderir positions_total Açık pozisyonların sayısını elde eder positions_get Sembol veya etikete göre filtreleme özelliğiyle açık pozisyonları elde eder history_orders_total İşlem geçmişinden belirtilen aralıktaki emir sayısını elde eder history_orders_get Pozisyon veya etikete göre filtreleme özelliğiyle işlem geçmişinden emirleri elde eder history_deals_total İşlem geçmişinden belirtilen aralıktaki işlem sayısını elde eder history_deals_get Pozisyon veya etikete göre filtreleme özelliğiyle işlem geçmişinden işlemleri elde eder

Python'u MetaTrader 5'e bağlamaya örnek

Python 3.8'in en son sürümünü şu adresten indirin: https://www.python.org/downloads/windows Python'u kurarken, Python komut dosyalarını komut satırından çalıştırabilmek için "Add Python 3.8 to PATH%"ı işaretleyin. MetaTrader 5 modülünü komut satırından yükleyin

pip install MetaTrader5

matplotlib ve pandas paketlerini ekleyin

pip install matplotlib

pip install pandas

Test komut dosyasını başlatın

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# MetaTrader 5'e bağlan

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed")

mt5.shutdown()



# bağlantı durumunu ve parametreleri talep et

print(mt5.terminal_info())

# MetaTrader 5 sürümü ile ilgili verileri elde et

print(mt5.version())



# EURAUD'dan 1000 adet tik talep et

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# 2019.04.01 13:00 - 2019.04.02 13:00 aralığındaki AUDUSD tiklerini talep et

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# farklı sembollerden çeşitli şekillerde bar elde et

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat

mt5.shutdown()



#DATA

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#PLOT

# elde edilen verilerden DataFrame oluştur

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# saniye cinsinden zamanı datetime biçimine dönüştür

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')

# grafik üzerinde tikleri görüntüle

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# lejantı görüntüle

plt.legend(loc='upper left')



# başlık ekle

plt.title('EURAUD ticks')



# grafiği görüntüle

plt.show()

Verileri ve grafiği elde edin

