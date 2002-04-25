iBarShift

Zamana göre bar arama. İşlev, belirtilen zamana karşılık gelen çubuğun dizinini döndürür.

int iBarShift(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime time,

bool exact=false

);

Parametreler

symbol

[in] Finansal enstrümanın sembol ismi. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.

timeframe

[in] Periyot. ENUM_TIMEFRAMES sayısının değerlerinden biri olabilir. PERIOD_CURRENT şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.

time

[in] Arama için zaman değeri.

exact=false

[in] Belirtilen zamana sahip çubuğun bulunmaması durumunda bir dönüş değeri. Eğer exact=false, iBarShift en yakın barın indeksini döndürür, Açık kalma süresi belirtilen süreden daha azsa (time_open<time). Böyle bir çubuk bulunmazsa (belirtilen zamandan önce geçmiş mevcut değil), işlev -1 döndürür. Eğer exact=true, iBarShift en yakın çubuğu aramaz ancak hemen -1 döndürür.

Return Value

Belirtilen zamana karşılık gelen çubuğun indeksi. Belirtilen zamana karşılık gelen çubuk bulunmazsa (tarihte bir boşluk vardır), işlev -1 değerini veya en yakın çubuğun indisini ( 'exact' değerine bağlı olarak döndürür.

Örnek: