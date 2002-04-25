- Dizilerde, Tamponlarda ve Zaman Serilerinde İndisleme Yönü
- Veri Erişiminin Düzenlenmesi
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBarShift
Zamana göre bar arama. İşlev, belirtilen zamana karşılık gelen çubuğun dizinini döndürür.
|
int iBarShift(
Parametreler
symbol
[in] Finansal enstrümanın sembol ismi. NULL şimdiki sembol anlamına gelir.
timeframe
[in] Periyot. ENUM_TIMEFRAMES sayısının değerlerinden biri olabilir. PERIOD_CURRENT şimdiki grafik periyodu anlamına gelir.
time
[in] Arama için zaman değeri.
exact=false
[in] Belirtilen zamana sahip çubuğun bulunmaması durumunda bir dönüş değeri. Eğer exact=false, iBarShift en yakın barın indeksini döndürür, Açık kalma süresi belirtilen süreden daha azsa (time_open<time). Böyle bir çubuk bulunmazsa (belirtilen zamandan önce geçmiş mevcut değil), işlev -1 döndürür. Eğer exact=true, iBarShift en yakın çubuğu aramaz ancak hemen -1 döndürür.
Return Value
Belirtilen zamana karşılık gelen çubuğun indeksi. Belirtilen zamana karşılık gelen çubuk bulunmazsa (tarihte bir boşluk vardır), işlev -1 değerini veya en yakın çubuğun indisini ( 'exact' değerine bağlı olarak döndürür.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+