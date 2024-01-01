//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_ChartSaveTemplate.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- giriş parametreleri

input string symbol="GBPUSD"; // Yeni çizelgenin sembolü

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // Yeni çizelgenin zaman aralığı

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Önce göstergeleri çizelgeye ekle

int handle;

//--- Göstergeyi kullanım için hazırla

if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // Başarısız, o yüzden çık

//--- Göstergeyi mevcut çizelgeye, ayrı pencerede tuttur.

if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))

{

PrintFormat("Çizelge %s/%s için %d tanıtıcı değere sahip göstergenin eklenmesi başarısız oldu. Hata kodu %d",

_Symbol,

EnumToString(_Period),

handle,

GetLastError());

//--- Program işlemini sonlandır

return;

}

//--- Göstergeyi görmek için çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

//--- Zigzagın son iki kırığını bul

double two_values[];

datetime two_times[];

if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))

{

PrintFormat("Zigzagın son iki kırığı bulunamadı!");

//--- Program işlemini sonlandır

return;

}

//--- Şimdi bir standart sapma kanalı ekle

string channel="StdDeviation Channel";

if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))

{

PrintFormat("%s nesnesinin oluşturulması başarısız. Hata kodu %d",

EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());

return;

}

else

{

//--- Kanal oluşturuldu, ikinci noktayı tanımla

ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);

//--- Kanal için bir araç ipucu ayarla

ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");

//--- Çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- Sonucu bir şablona kaydet

ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");

//--- Yeni bir çizelge aç ve kaydedilen şablonu buna uygula

long new_chart=ChartOpen(symbol,period);

//--- Araç ipuçlarını, grafiksel nesneler için aktif hale getir

ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);

if(new_chart!=0)

{

//--- Kaydedilen şablonu bir çizelgeye uygula

ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");

}

Sleep(10000);

}

//+----------------------------------------------------------------------+

//| Bir zigzag işleyicisi oluşturur ve verisinin hazır olduğunu temin eder |

//+----------------------------------------------------------------------+

bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)

{

ResetLastError();

//--- Zigzag göstergesi terminal_veri_klasörü\MQL5\Examples konumuna yerleştirilmiş olmalıdır

h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");

if(h==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: Zigzag işleyicisinin oluşturulması başarısız oldu. Hata kodu %d",

__FUNCTION__,GetLastError());

return false;

}

//--- Bir gösterge tanıtıcı değeri oluşturulurken, verilerin hesaplanması zaman alacaktır

int k=0; // Gösterge hesabı için bekleme denemelerinin sayısı

//--- Döngü hesabı için bekle, hesaplama hazır değilse 50 milisaniye dur

while(BarsCalculated(h)<=0)

{

k++;

//--- Deneme sayısını göster

PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);

//--- Gösterge hesaplanana kadar 50 milisaniye bekle

Sleep(50);

//--- yüzden fazla deneme varsa, o halde bir şeyler yanlış

if(k>100)

{

//--- Bir problemi bildir

PrintFormat("Göstergenin hesaplanması %d denemede başarısız oldu!");

//--- Program işlemini durdur

return false;

}

}

//--- Her şey hazır, gösterge oluşturuldı ve değerler hesaplandı

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Son iki zigzag kırığını arar ve dizilere yerleştirir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)

{

double values[]; // Zigzag değerleri için bir dizi

datetime times[]; // Zamanı almak için bir dizi

int size=100; // Dizi büyüklüğü

ResetLastError();

//--- Göstergenin son 100 değerini kopyala

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);

//--- Kopyalanan değerlerin sayısını kontrol et

if(copied<100)

{

PrintFormat("%s: %d tanıtıcı değerine sahip göstergenin %d değerinin alınması başarısız. Hata kodu %d",

__FUNCTION__,handle,size,GetLastError());

return false;

}

//--- Diziye erişimi zaman serilerindeki gibi tanımla

ArraySetAsSeries(values,true);

//--- Kırılmaların bulunduğu çubukların numaralarını buraya yaz

int positions[];

//--- Dizi büyüklüğünü ayarla

ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);

//--- Sayaçlar

int i=0,k=0;

//--- Kırılmaları aramaya başla

while(i<100)

{

double v=values[i];

//--- Boş değerler ile ilgilenmiyoruz

if(v!=0.0)

{

//--- Çubuk numarasını hatırla

positions[k]=i;

//--- Kırılma anındaki zigzag değerini hatırla

get_values[k]=values[i];

PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);

//--- Sayacı artır

k++;

//--- Eğer iki kırık bulunduysa döngüyü sonlandır

if(k>2) break;

}

i++;

}

//--- Dizilere erişimi zaman serilerindeki gibi tanımla

ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);

if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)

{

PrintFormat("%s: %d değeri CopyTime()'dan kopyalama başarısız. Hata kodu %d",

__FUNCTION__,size,GetLastError());

return false;

}

//--- Son iki kırığın gerçekleştiği çubukların açılış zamanını al

get_times[0]=times[positions[1]];// Ilk kırılma olarak, son değer yazılacak

get_times[1]=times[positions[2]];// Sondan üçüncü değer ikinci kırılma olacak

PrintFormat("%s: first=%s, second=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));

//--- Başarılı

return true;

}