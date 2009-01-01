- Alert
ExpertRemove
Fonksiyon bir Uzman Danışmanı durdurur veya çizelgeden kaldırır.
|
void ExpertRemove();
Dönüş değeri
Dönüş değeri yok.
Not
Uzman Danışman, ExpertRemove() fonksiyonunun çağrılmasıyla hemen durmaz; Sadece Uzman Danışmanı durdurmak için bir bayrak ayarlanır. Bu daha sonraki işlemlerin uygulanmayacağı anlamına gelir, OnDeinit() çağrılacaktır ardından Uzman Danışman çizelgeden kaldırılacaktır.
Strateji sınayıcısında OnInit() yöneticisi içerisinde ExpertRemove() fonksiyonunu çağırmak, mevcut parametre kümesi üzerindeki sınama işlemini iptal eder. Böyle bir tamamlama, bir başlatma hatası olarak kabul edilir.
Bir uzman danışmanın başarılı başlatımı sonrası strateji sınayıcısında ExpertRemove() fonksiyonu çağrıldığında, bu süren test, OnDeinit() ve OnTester() fonksiyonlarının çağrılması ile normal bir şekilde sonlanır. Bu durumda, tüm alım-satım istatistikleri ve bir optimizasyon kriteri değeri elde edilir.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
