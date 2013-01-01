DokümantasyonBölümler
FileWriteFloat

Bu fonksiyon, float tipli bir parametrenin değerini, dosya işaretçisinin mevcut konumundan başlayarak ikili bir dosyaya yazar.

uint  FileWriteFloat(
   int    file_handle,     // Dosya tanıtıcısı
   float  value            // Yazılacak değer
   );

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

value

[in] float tipli değer.

Dönüş değeri

Başarılı sonuç durumunda fonksiyon, yazılan bayt sayısına dönüş yapar (bu durumda sizeof(float)=4). Ardından, dosya işaretçisi de eşit sayıda bayt ile kaydırılır.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Demo_FileWriteFloat.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- terminalden veri alımı için parametreler
input string          InpSymbolName="EURUSD";           // döviz çifti
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // zaman aralığı
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalamanın başlangıç tarihi
//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler
input string          InpFileName="Close.bin"// dosya ismi
input string          InpDirectoryName="Data"// dizin ismi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   close_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- her bir çubuğun kapanış fiyatını kopyala
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Kapanış fiyatları kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- her bir çubuk için zamanı kopyala
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- tampon büyüklüğünü al
   size=ArraySize(close_buff);
//--- değerlerin yazılacağı dosyayı aç (dosya mevcut değilse, otomatik olarak oluşturulacak)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s dosyası, yazma amacıyla açıldı",InpFileName);
      PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- kapanış fiyatı değerlerini ve zamanlarını yaz
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteFloat(file_handle,(float)close_buff[i]);
        }
      //--- dosyayı kapat
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

Ayrıca Bakınız

Reel tipler (double, float), FileWriteDouble