//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteFloat.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- terminalden veri alımı için parametreler

input string InpSymbolName="EURUSD"; // döviz çifti

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // zaman aralığı

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // veri kopyalamanın başlangıç tarihi

//--- verinin dosyaya yazılması için gereken parametreler

input string InpFileName="Close.bin"; // dosya ismi

input string InpDirectoryName="Data"; // dizin ismi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double close_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- her bir çubuğun kapanış fiyatını kopyala

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Kapanış fiyatları kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- her bir çubuk için zamanı kopyala

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Zaman değerleri kopyalanamadı. Hata kodu = %d",GetLastError());

return;

}

//--- tampon büyüklüğünü al

size=ArraySize(close_buff);

//--- değerlerin yazılacağı dosyayı aç (dosya mevcut değilse, otomatik olarak oluşturulacak)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s dosyası, yazma amacıyla açıldı",InpFileName);

PrintFormat("Dosya yolu: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- kapanış fiyatı değerlerini ve zamanlarını yaz

for(int i=0;i<size;i++)

{

FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);

FileWriteFloat(file_handle,(float)close_buff[i]);

}

//--- dosyayı kapat

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Veri yazıldı, %s dosyası kapatıldı",InpFileName);

}

else

PrintFormat("%s dosyası açılamadı, Hata kodu = %d",InpFileName,GetLastError());

}