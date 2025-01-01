- OrderCalcMargin
Bir işlemin istenen özelliğine dönüş yapar. İşlem özelliği datetime veya int tipinde olmalıdır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.
1. Hemen, özellik değerine dönüş yapar.
|
long HistoryDealGetInteger(
2. Fonksiyonun başarı durumuna göre, 'true' veya 'false' değerine dönüş yapar. Başarı durumunda, özellik değeri, son parametreye referans ile geçirilen hedef değişkene yerleştirilir.
|
bool HistoryDealGetInteger(
Parametreler
ticket_number
[in] Alım-satım fişi.
property_id
[in] Özellik tanımlayıcı. Bu değer, ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.
long_var
[out] İstenen özellik değerini alacak olan long tipli değişken.
Dönüş değeri
long tipli değer.
Not
Emirleri, işlemleri ve pozisyonları birbiriyle karıştırmayın. İşlemler, bir emrin işlenmesinin sonucudur. Her pozisyon, bir veya daha fazla işlemin sonuç özetidir.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca Bakınız
