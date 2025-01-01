DokümantasyonBölümler
DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu değiştirir.

bool  DXContextSetSize(
   int    context,      // grafik içeriği tanıtıcı değeri  
   uint&  width,        // piksel cinsinden genişlik   
   uint&  height        // piksel cinsinden yükseklik   
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

width

[in]  Piksel cinsinden kare genişliği.

height

[in]  Piksel cinsinden kare yüksekliği.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.

Not

Grafik içeriğinin kare boyutu yalnızca karenin render işlemlerinin arasında değiştirilmelidir.