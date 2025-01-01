MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXContextSetSize
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextSetSize
DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu değiştirir.
|
bool DXContextSetSize(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
width
[in] Piksel cinsinden kare genişliği.
height
[in] Piksel cinsinden kare yüksekliği.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.
Not
Grafik içeriğinin kare boyutu yalnızca karenin render işlemlerinin arasında değiştirilmelidir.