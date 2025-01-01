DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatematik FonksiyonlarıMathRound 

MathRound

Belirtilen değere en yakın olan tamsayı değerine dönüş yapar.

double  MathRound(
   double  value      // yuvarlanması istenen değer
   );

Parametreler

value

[in]  Yuvarlamadan önceki değer.

Dönüş değeri

Belirtilen değere en yakın tamsayı.

Not

MathRound() fonksiyonunun yerine round() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

 

Örnek:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- dönüşüm için değişkenleri bildir
   double value=0;                     // MathRound dönüşümü için reel sayı
   int    round_value=0;               // sonucu buradan alın
//--- bir döngü içerisinde reel bir sayının ondalık artış sayısına göre
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- reel sayı değerini artır,
      //--- en yakın tam sayıya yuvarlanmış sayısal değeri al
      //--- ve kontrol değerlerini günlükte görüntüle
      value+=0.1;
      round_value=(int)MathRound(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, round value: %d",value,round_value);
      /*
     sonuç:
      value0.1round value0
      value0.2round value0
      value0.3round value0
      value0.4round value0
      value0.5round value1
      value0.6round value1
      value0.7round value1
      value0.8round value1
      value0.9round value1
      value1.0round value1
      value1.1round value1
      value1.2round value1
      value1.3round value1
      value1.4round value1
      value1.5round value2
      value1.6round value2
      value1.7round value2
      value1.8round value2
      value1.9round value2
      value2.0round value2
      value2.1round value2
      value2.2round value2
      value2.3round value2
      value2.4round value2
      value2.5round value3
      value2.6round value3
      value2.7round value3
      value2.8round value3
      value2.9round value3
      value3.0round value3
      value3.1round value3
      */
     }
  }