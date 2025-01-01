OnTesterPass

Fonksiyon, uzman danışman optimizasyonu sırasında yeni bir ver çerçevesini yönetmek için TesterPass olayının meydana gelmesiyle uzman danışmanlarda çağrılır.

void OnTesterPass(void);

Geri dönüş değeri

Geri dönüş değeri yok

Not

TesterPass olayı, strateji sınayıcısındaki bir uzman danışman optimizasyonu esnasında bir çerçeve alınırken otomatik olarak oluşturulur.

OnTesterDeInit() veya OnTesterPass() olay yöneticisine sahip bir uzman danışman, optimizasyon başlangıcında ayrı bir grafikte otomatik olarak yüklenir. Strateji sınayıcısında belirtilmiş olan sembol ve zaman aralığına sahiptir. Fonksiyon, optimizasyon sırasında test temsilcilerinden alınan çerçeveleri yönetmek için tasarlanmıştır. Test sonuçlarını içeren çerçeve FrameAdd() fonksiyonunu kullanan OnTester()'dan gönderilmelidir.

FrameAdd()fonksiyonunu kullanan test temsilcileri tarafından gönderilen optimizasyon çerçevelerinin deste halinde gelebileceğini ve teslimlerinin zaman alabileceğini unutmayın. Bu nedenle, TesterPass olaylarının yanı sıra çerçevelerin tümü, optimizasyonun bitiminden önce gelemez ve OnTesterPass()'ta işlenemez. Eğer OnTesterDeinit() deki tüm gecikmeli çerçeveleri almak istiyorsanız, FrameNext() fonksiyonunu kullanan kod bloğunu yerleştirin.

OnTesterDeinit() optimizasyonu tamamlandıktan sonra, alınan tüm çerçeveleri FrameFirst()/FrameFilter ve FrameNext() fonksiyonlarını kullanarak yeniden sıralamak mümkündür.

Ayrıca bakınız

Alım-satım stratejilerini sınama, Optimizasyon sonuçlarıyla çalışma, OnTesterInit, OnTesterDeinit, FrameFirst, FrameFilter, FrameNext, FrameInputs