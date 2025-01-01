MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXInputSet
DXInputSet
Gölgelendirici girdilerini ayarlar.
|
bool DXInputSet(
Parametreler
input
[in] DXInputCreate()'te elde edilen gölgelendirici için girdi tanıtıcı değeri.
data
[in] Gölgelendirici girdilerini ayarlama verileri.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.