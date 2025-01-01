DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXInputSet 

DXInputSet

Gölgelendirici girdilerini ayarlar.

bool  DXInputSet(
   int          input,      // grafik içeriği tanıtıcı değeri
   const void&  data        // ayarlama için veriler 
   );

Parametreler

input

[in] DXInputCreate()'te elde edilen gölgelendirici için girdi tanıtıcı değeri.

data

[in]  Gölgelendirici girdilerini ayarlama verileri.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.