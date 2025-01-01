//+------------------------------------------------------------------+

//| ArrayToHex |

//+------------------------------------------------------------------+

string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)

{

string res="";

//--- kontrol et

if(count<0 || count>ArraySize(arr))

count=ArraySize(arr);

//--- HEX dizgesine dönüştür

for(int i=0; i<count; i++)

res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";

string keystr="ABCDEFG";

uchar src[],dst[],key[];

//--- anahtarı hazırla

StringToCharArray(keystr,key);

//--- metni src[] kaynak dizisine kopyala

StringToCharArray(text,src);

//--- başlangıç verisini yazdır

PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

//--- src[] dizisini key[] dizisi içerisindeki DES 56 bit anahtar ile şifrele

int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);

//--- hatayı kontrol et

if(res>0)

{

//--- şifrelenmiş veriyi yazdır

PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));

//--- dst[] dizisini src[] dizisi olarak çöz

res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);

//--- hatayı kontrol et

if(res>0)

{

//--- şifresi çözülmüş veriyi yazdır

PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

}

else

Print("Error in CryptDecode. Error code=",GetLastError());

}

else

Print("Error in CryptEncode. Error code=",GetLastError());

}