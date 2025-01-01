- Alert
CryptEncode
Dizideki verileri belirtilen yöntemle dönüştürür.
|
int CryptEncode(
Parametreler
method
[in] Veri dönüştürme yöntemi. ENUM_CRYPT_METHOD numaralandırmasının değerlerinden biri olabilir.
data[]
[in] Kaynak dizi.
key[]
[in] Anahtar dizisi.
result[]
[out] Hedef dizi.
Geri dönüş değeri
Hedef dizideki bayt miktarı veya hata durumunda 0. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
