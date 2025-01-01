FrameAdd

Veri içeren bir çerçeve ekler. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.

1. Bir dosyadan veri ekler

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const string filename

);

2. Herhangi tipteki bir diziden veri ekler

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const void& data[]

);

Parametreler

name

[in] Genele açık çerçeve ismi. Bu isim, bir filtre oluşturmak için FrameFilter() içinde kullanılabilir.

id

[in] Çerçeve için genele açık bir tanımlayıcı. Bu isim, bir filtre oluşturmak için FrameFilter() içinde kullanılabilir.

value

[in] Çerçeveye yazılacak sayısal değer. Bir geçişin sonucunu iletmek için OnTester() fonksiyonundaki gibi kullanılır.

filename

[in] Çerçeveye eklenecek veriyi içeren dosyanın dosyanın ismi. Dosya şu klasörde yer almalıdır MQL5/Files.

data

[in] Çerçeveye yazılacak herhangi bit tipteki dizi. Referans ile geçirilir.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.