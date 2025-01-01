FrameAdd
Veri içeren bir çerçeve ekler. Fonksiyonun iki çeşidi bulunmaktadır.
1. Bir dosyadan veri ekler
|
bool FrameAdd(
2. Herhangi tipteki bir diziden veri ekler
|
bool FrameAdd(
Parametreler
name
[in] Genele açık çerçeve ismi. Bu isim, bir filtre oluşturmak için FrameFilter() içinde kullanılabilir.
id
[in] Çerçeve için genele açık bir tanımlayıcı. Bu isim, bir filtre oluşturmak için FrameFilter() içinde kullanılabilir.
value
[in] Çerçeveye yazılacak sayısal değer. Bir geçişin sonucunu iletmek için OnTester() fonksiyonundaki gibi kullanılır.
filename
[in] Çerçeveye eklenecek veriyi içeren dosyanın dosyanın ismi. Dosya şu klasörde yer almalıdır MQL5/Files.
data
[in] Çerçeveye yazılacak herhangi bit tipteki dizi. Referans ile geçirilir.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.