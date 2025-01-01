- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadArray
Bu fonksiyon, herhangi tipteki dizilerden (dizgi ve dinamik dizi içermeyen bir yapı dizisi olabilir) oluşan BIN tipli bir dosyadan okuma yapar.
uint FileReadArray(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.
array[]
[out] Verinin yükleneceği dizi.
start=0
[in] Dizinin yazılması için başlangıç konumu.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Okunacak elemanların sayısı. Varsayılan olarak tüm diziyi okur (count=WHOLE_ARRAY).
Dönüş değeri
Okunan elemanların sayısı.
Not
Dizgilerden oluşan diziler sadece TXT tipi dosyalardan okunabilirler. Fonksiyon, gerektiği takdirde dizinin büyüklüğünü artırmayı dener.
Örnek (burada kullanılan dosya, FileWriteArray fonksiyonunun kullanımından elde edilmiştir)
//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster
Ayrıca Bakınız