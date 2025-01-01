FileReadArray

Bu fonksiyon, herhangi tipteki dizilerden (dizgi ve dinamik dizi içermeyen bir yapı dizisi olabilir) oluşan BIN tipli bir dosyadan okuma yapar.

uint FileReadArray(

int file_handle,

void& array[],

int start=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

array[]

[out] Verinin yükleneceği dizi.

start=0

[in] Dizinin yazılması için başlangıç konumu.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Okunacak elemanların sayısı. Varsayılan olarak tüm diziyi okur (count=WHOLE_ARRAY).

Dönüş değeri

Okunan elemanların sayısı.

Not

Dizgilerden oluşan diziler sadece TXT tipi dosyalardan okunabilirler. Fonksiyon, gerektiği takdirde dizinin büyüklüğünü artırmayı dener.

Örnek (burada kullanılan dosya, FileWriteArray fonksiyonunun kullanımından elde edilmiştir)

//--- script çalıştırıldığında giriş parametrelerinin penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- giriş parametreleri

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fiyat verisini depolamak için bir yapı |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // tarih

double bid; // satış fiyatı

double ask; // alış fiyatı

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- yapı dizisi

prices arr[];

//--- dosya yolu

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

//--- dosyayı aç

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- dosyadan tüm verileri diziye oku

FileReadArray(file_handle,arr);

//--- dizi büyüklüğü değerini al

int size=ArraySize(arr);

//--- diziden verileri yazdır (çıktıla)

for(int i=0;i<size;i++)

Print("Tarih = ",arr[i].date," Satış = ",arr[i].bid," Alış = ",arr[i].ask);

Print("Toplam veri = ",size);

//--- dosyayı kapat

FileClose(file_handle);

}

else

Print("Dosya açma başarısız, hata ",GetLastError());

}

Ayrıca Bakınız

Değişkenler, FileWriteArray