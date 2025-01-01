DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDosya FonksiyonlarıFileClose 

FileClose

FileOpen() fonksiyonu ile açılmış olan dosyayı kapatır.

void  FileClose(
   int  file_handle      // Dosya tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

file_handle

[in]  FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Örnek:

//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- giriş parametreleri
input string InpFileName="file.txt";    // dosya ismi
input string InpDirectoryName="Data";   // dizin ismi
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 veya UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- kullanacağımız dosya adresini çıktıla
   PrintFormat("%s\\Files\\ klasöründe çalışılıyor",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- dosyayı okuma amaçlı olarak aç (dosya mevcut değilse hata oluşacak)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- dosya içeriğini çıktıla
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- dosyayı kapat
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("Hata, kod = %d",GetLastError());
  }