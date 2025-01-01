- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarEventByCountry
Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen ülke koduna göre elde edin.
|
int CalendarEventByCountry(
Parametreler
country_code
[in] Kod olarak ülke adı (ISO 3166-1 alpha-2)
events[]
[out] Belirtilen bir ülke için tüm olayların açıklamalarını almak için MqlCalendarEvent tip dizisi.
Geri dönüş değeri
Alınan açıklama sayısı. Hata hakkında bilgi edinmek için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Olası hatalar:
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (genel çalışma zamanı hatası),
- 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (istek yürütmek için yeterli bellek yok),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (istek süresi sınırı aşıldı),
- ArrayResize()'ın başarısız yürütme hataları
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
