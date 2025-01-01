CalendarEventByCountry

Takvimdeki tüm olayların açıklamalarını belirtilen ülke koduna göre elde edin.

int CalendarEventByCountry(

string country_code,

MqlCalendarEvent& events[]

);

Parametreler

country_code

[in] Kod olarak ülke adı (ISO 3166-1 alpha-2)

events[]

[out] Belirtilen bir ülke için tüm olayların açıklamalarını almak için MqlCalendarEvent tip dizisi.

Geri dönüş değeri

Alınan açıklama sayısı. Hata hakkında bilgi edinmek için, GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Olası hatalar:

4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (genel çalışma zamanı hatası),

4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (istek yürütmek için yeterli bellek yok),

5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (istek süresi sınırı aşıldı),

ArrayResize() 'ın başarısız yürütme hataları

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script programı başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- AB için ülke kodu (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- AB olaylarını al

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);

//--- AB olaylarını Günlük'te görüntüle

if(events_count>0)

{

PrintFormat("AB olayları: %d",events_count);

ArrayPrint(events);

}

//---

}

/*

Sonuç:

AB olayları: 56

[id] [type] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [event_code]

[ 0] 999010001 0 999 0 2 0 0 "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[ 1] 999010002 0 999 0 2 0 0 "ECB Monetary Policy Meeting Account

[ 2] 999010003 0 999 0 3 0 0 "ECB Monetary Policy Press Conferenc

[ 3] 999010004 0 999 0 3 0 0 "ECB President Draghi Speech"

[ 4] 999010005 0 999 0 2 0 0 "ECB Vice President Constancio Speec

[ 5] 999010006 1 999 1 3 0 2 "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[ 6] 999010007 1 999 1 3 0 2 "ECB Interest Rate Decision"

[ 7] 999010008 0 999 0 2 0 0 "ECB Economic Bulletin"

[ 8] 999010009 1 999 2 2 3 3 "ECB Targeted LTRO"

[ 9] 999010010 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Praet Sp

[10] 999010011 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Mersch S

...



*/

