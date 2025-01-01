- GetLastError
Bir MQL5 programının zorla kapanmış olmasını kontrol eder.
bool IsStopped();
Dönüş değeri
Eğer _StopFlag sistem değişkeni 0 harici bir değer içeriyorsa, 'true' değerine dönüş yapar. Eğer MQL5 programı, işlemini tamamlama komutu almışsa _StopFlag içine sıfır olmayan bir değer yazılır. Bu durumda programı hemen sonlandırmalısınız, aksi durumda 3 saniye sonra program dışarıdan tamamlanmaya zorlanacaktır.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+