- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsEnding
Okuma süreci içinde bir dosyanın sonunu tanımlar.
|
bool FileIsEnding(
Parametreler
file_handle
[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.
Dönüş değeri
Okuma süreci içerisinde veya dosya işaretçisini taşırken, dosyanın sonuna ulaşılmışsa 'true' değerine dönüş yapar.
Not
Dosyanın sonunu tanımlamak amacıyla, fonksiyon dosyadaki bir sonraki dizgiyi okumayı dener. Eğer böyle bir dizgi bulunmuyorsa, fonksiyon 'true' dönüşü yapar, aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar.
Örnek:
|
//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster