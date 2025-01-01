FileIsEnding

Okuma süreci içinde bir dosyanın sonunu tanımlar.

bool FileIsEnding(

int file_handle

);

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Okuma süreci içerisinde veya dosya işaretçisini taşırken, dosyanın sonuna ulaşılmışsa 'true' değerine dönüş yapar.

Not

Dosyanın sonunu tanımlamak amacıyla, fonksiyon dosyadaki bir sonraki dizgiyi okumayı dener. Eğer böyle bir dizgi bulunmuyorsa, fonksiyon 'true' dönüşü yapar, aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar.

Örnek: