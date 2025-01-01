DokümantasyonBölümler
Okuma süreci içinde bir dosyanın sonunu tanımlar.

bool  FileIsEnding(
   int  file_handle      // Dosya tanıtıcı değeri
   );

Parametreler

file_handle

[in] FileOpen() fonksiyonunun dönüş yaptığı dosya tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Okuma süreci içerisinde veya dosya işaretçisini taşırken, dosyanın sonuna ulaşılmışsa 'true' değerine dönüş yapar.

Not

Dosyanın sonunu tanımlamak amacıyla, fonksiyon dosyadaki bir sonraki dizgiyi okumayı dener. Eğer böyle bir dizgi bulunmuyorsa, fonksiyon 'true' dönüşü yapar, aksi durumda ise 'false' dönüşü yapar.

Örnek:

//--- script çalıştığında giriş parametrelerinin penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- giriş parametreleri
input string InpFileName="file.txt";    // dosya ismi
input string InpDirectoryName="Data";   // dizin ismi
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 veya UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- kullanacağımız dosya adresini çıktıla
   PrintFormat("%s\\Files\\ klasöründe çalışılıyor",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- dosyayı okuma amaçlı olarak aç (dosya mevcut değilse hata oluşacak)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- dosya içeriğini çıktıla
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- dosyayı kapat
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("Hata, kod = %d",GetLastError());
  }