input int fake_parameter=3; // kullanışsız parametre

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Programın derlendiği yapının numarasını elde edin

Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);

//--- Yeniden başlatma nedeni ayrıca OnInit()'de de elde edilebilir

Print(__FUNCTION__," Sonlandırma neden kodu, uzman danışman yeniden başlatma sırasında da elde edilebilir");

//--- Bir sonlandırma neden kodunu elde etmenin birinci yolu

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Bir sonlandırma neden kodunu elde etmenin ikinci yolu

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman sonlandırma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Bir sonlandırma neden kodunu elde etmenin birinci yolu

Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code = ",reason);

//--- Bir sonlandırma neden kodunu elde etmenin ikinci yolu

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Bir sonlandırma neden kodunu elde etmenin üçüncü yolu

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sonlandırma neden kodunun metinsel açıklamasını geri döndürmek |

//+------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="Hesap değişti";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="Sembol yada zaman aralığı değişti";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="Grafik kapandı";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="Girde-parametresi değişti";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="Program "+__FILE__+" yeniden derlendi";break;

case REASON_REMOVE:

text="Program "+__FILE__+" grafikten kaldırıldı";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="Yeni şablon grafiğe uygulandı";break;

default:text="Başka bir neden";

}

//---

return text;

}