- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnDeinit
Fonksiyon, Deinit olayı meydana geldiğinde Uzman Danışmanlar ve göstergelerde çağrılır. Çalışan bir MQL5 programını sonlandırmak için kullanılır.
|
void OnDeinit(
Parametreler
reason
[in] Sonlandırma neden kodu.
Geri dönüş değeri
Geri dönüş değeri yok
Not
Deinit olayı aşağıdaki durumlarda uzman danışmanlar ve göstergeler için oluşturulur:
- MQL5 programının bağlı olduğu bir sembolün veya grafik zaman aralığının değişimi nedeniyle yeniden başlatma öncesinde;
- Girdilerin değişimi nedeniyle yeniden başlatma öncesinde;
- bir MQL5 programını kaldırmadan önce.
Reason parametresi aşağıdaki değerlere sahip olabilir:
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
Uzman danışman ExpertRemove() fonksiyonunu çağırarak çalışmayı durdurdu
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Program grafikten kaldırıldı
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Program tekrar derlendi
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Bir sembol veya grafik zaman aralığı değişti
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
Grafik kapandı
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Girdiler bir kullanıcı tarafından değiştirildi
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Başka bir hesap etkinleştirildi veya hesap ayarlarındaki değişikliklerden dolayı alım-satım sunucusuna tekrar bağlanma gerçekleştirildi
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Başka bir grafik şablonu uygulandı
|
REASON_INITFAILED
|
8
|
OnInit() yöneticisi sıfırdan farklı bir değer geri döndürdü
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Terminal kapandı
Uzman danışman sonlandırma neden kodları, UninitializeReason() fonksiyonu veya önceden tanımlı _UninitReason değişkeninden de elde edilebilir.
Uzman danışman için örnek OnInit() ve OnDeinit() fonksiyonları
|
input int fake_parameter=3; // kullanışsız parametre
Ayrıca bakınız
OnInit, Olay yönetimi fonksiyonları, Program yürütme, Müşteri terminal olayları, Sonlandırma neden kodları, Değişkenlerin kapsamı ve ömrü, Nesneleri oluşturma ve silme