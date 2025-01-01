DokümantasyonBölümler
Geçmişteki emirlerin sayısına dönüş yapar. HistoryOrdersTotal() çağrısını yapmadan önce, HistorySelect() veya HistorySelectByPosition() fonksiyonunu kullanarak emir ve işlem geçmişinin alınması gerekir.

int  HistoryOrdersTotal();

Dönüş değeri

int tipli değer.

Not

Alım-satım geçmişindeki emirlerle - "AraçKutusu" çubuğunun "Trade" sekmesinde görünen - bekleyen emirleri birbirine karıştırmayın. İptal edilmiş veya bir faaliyete konu olmuş emirler, "AraçKutusu" çubuğunun "Geçmiş" sekmesinde bulunabilir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- hesaptaki mevcut tüm geçmişi talep et
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- listedeki emir sayısını al ve günlükte görüntüle
   int total=HistoryOrdersTotal();
   Print("Number of historical orders on the account: "total);
   /*
  sonuç:
   Number of historical orders on the account496
   */
  }

Ayrıca Bakınız

