OrderSelect

Çalışılmak istenen emri seçer. İşlem başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında detaylı bilgi almak için GetLastError() çağrısını kullanın.

bool OrderSelect(

ulong ticket

);

Parametreler

ticket

[in] Emir fişi.

Dönüş Değeri

bool tipli değişken.

Not

Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.

OrderGetTicket() fonksiyonu bir emirle ilgili verileri program ortamına kopyalar ve OrderGetDouble(), OrderGetInteger() ve OrderGetString() çağrıları, daha önceden kopyalanmış bu verilere dönüş yapar. Yani, emir artık var olmasa da (veya fiyatı, Zarar Durdur/Kar Al seviyeleri veya zaman aşımı süresi değiştirilmiş olsa bile) emirle ilgili verilere yine de erişilebilir. Emirle ilgili güncel verileri alabilmek için OrderSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmalısınız.

Örnek:

#define EXPERT_MAGIC 123456

#define OFFSET 50 // emri yerleştirmek için mevcut fiyattan puan cinsinden ofset

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY_LIMIT // emir türü

#define VOLUME 1.0 // hacim

#define DEVIATION 2 // fiyattan izin verilen sapma



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//-- işlem talebini, sonucu ve değişkenleri bildir ve başlat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result ={};

double order_price=0;



//--- bekleyen emir yerleştirme parametreleri

request.action = TRADE_ACTION_PENDING; // işlem türü

request.symbol = _Symbol; // sembol

request.volume = VOLUME; // hacim

request.deviation = DEVIATION; // fiyattan izin verilen sapma

request.magic = EXPERT_MAGIC; // emir sihirli sayısı



//--- işlem türünü kontrol et

switch(DIRECTION)

{

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :

request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // emir türü

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)-OFFSET*_Point;// açılış fiyatı

request.price= NormalizeDouble(order_price, _Digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

break;

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :

request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // emir türü

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)+OFFSET*_Point;// açılış fiyatı

request.price= NormalizeDouble(order_price,_Digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

break;

case ORDER_TYPE_BUY_STOP :

request.type = ORDER_TYPE_BUY_STOP; // emir türü

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)+OFFSET*_Point;// açılış fiyatı

request.price= NormalizeDouble(order_price,_Digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

break;

case ORDER_TYPE_SELL_STOP :

request.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP; // emir türü

order_price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)-OFFSET*_Point;// açılış fiyatı

request.price= NormalizeDouble(order_price,_Digits); // normalleştirilmiş açılış fiyatı

break;

default: // beklemede olmayan veya Stop Limit emri seçilmişse

Alert("This example is only for placing pending orders BuyLimit, SellLimit, BuyStop and SellStop");

break;

}



//--- bir talep gönder. Talep gönderilemediyse, hata kodunu görüntüle ve operasyonu tamamla

if(!OrderSend(request, result))

{

Print("OrderSend error ", GetLastError());

return;

}



//--- işlem verilerini görüntüle

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, order=%I64u", result.retcode, result.order);



//--- işlem sonucundan emir fişini al ve emri fişe göre seç

ulong ticket=result.order;

ResetLastError();

if(!OrderSelect(ticket))

{

PrintFormat("OrderSelect(%I64u) failed. Error %d", ticket, GetLastError());

return;

}



//--- fiş ile seçilen emrin verilerini günlükte görüntüle

ENUM_ORDER_TYPE type = (ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE);

long time = OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP_MSC);

double price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

double volume= OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);

string symbol= OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

int digits= (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

PrintFormat("Current selected order: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",

symbol, volume, OrderTypeDescription(type), ticket, digits, price, TimeMscToString(time));

/*

sonuç:

Trade request result: retcode=10009, order=2811006719

Current selected order: EURUSD 1.00 Buy Limit #2811006719 at 1.10550, 2024.09.04 10:38:28.563

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Milisaniyeli zamanı geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)

{

return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Emir türü açıklamasını geri döndür |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type");

}

}

Ayrıca bakınız

OrderGetInteger(), OrderGetDouble(), OrderGetString(), OrderCalcProfit(), OrderGetTicket(), Emir Özellikleri