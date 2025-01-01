- OrderCalcMargin
OrderSelect
Çalışılmak istenen emri seçer. İşlem başarıyla tamamlanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar. Hata hakkında detaylı bilgi almak için GetLastError() çağrısını kullanın.
bool OrderSelect(
Parametreler
ticket
[in] Emir fişi.
Dönüş Değeri
bool tipli değişken.
Not
Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
Netleştirme (netting) sisteminde (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ve ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) bir sembol üzerinde sadece bir pozisyon bulunabilir. Bu pozisyon bir veya daha fazla işlemin sonucu açılmış olabilir. Müşteri terminalinde Araçkutusunun "İşlem" sekmesi içinde birlikte gösterilen mevcut bekleyen emirler ve pozisyonlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
Çoklu pozisyonlara izin verilemsi durumunda (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) bir sembol üzerinde birden fazla pozisyon açılabilir.
OrderGetTicket() fonksiyonu bir emirle ilgili verileri program ortamına kopyalar ve OrderGetDouble(), OrderGetInteger() ve OrderGetString() çağrıları, daha önceden kopyalanmış bu verilere dönüş yapar. Yani, emir artık var olmasa da (veya fiyatı, Zarar Durdur/Kar Al seviyeleri veya zaman aşımı süresi değiştirilmiş olsa bile) emirle ilgili verilere yine de erişilebilir. Emirle ilgili güncel verileri alabilmek için OrderSelect() çağrısının değişikliklerden sonra yapıldığından emin olmalısınız.
Örnek:
#define EXPERT_MAGIC 123456
Ayrıca bakınız
OrderGetInteger(), OrderGetDouble(), OrderGetString(), OrderCalcProfit(), OrderGetTicket(), Emir Özellikleri