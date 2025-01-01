- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
Alım-Satım Sinyalleri
Bu fonksiyon grubu alım-atım sinyallerini yönetebilmek için tasarlanmıştır. Fonksiyonlar ile şunlar yapılabilir:
- kopyalanabilir alım-satım sinyalleri hakkında bilgi edinme,
- sinyal kopyalama ayarlarının alınması ve ayarlanması,
- MQL5 fonksiyonları kullanarak sinyallere abone olma veya aboneliği sonlandırma.
Fonksiyon
Eylem
Seçilen sinyalin double tipli bir özelliğine dönüş yapar
Seçilen sinyalin tamsayı tipli bir özelliğine dönüş yapar
Seçilen sinyalin string tipli bir özelliğine dönüş yapar
Terminalde mevcut olan sinyaller arasından çalışılacak sinyali seçer
Terminaldeki mevcut sinyallerin toplam sayısına dönüş yapar
Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli bir özelliğine dönüş yapar
Sinyal kopyalama ayarlarının tamsayı tipli bir özelliğine dönüş yapar
Sinyal kopyalama ayarlarının string tipli bir özelliğine dönüş yapar
Sinyal kopyalama ayarlarının double tipli bir özelliğinin değerini ayarlar
Bir alım-satım sinyaline abone olur
Aboneliği sonlandırır