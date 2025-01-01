Alım-Satım Sinyalleri

Bu fonksiyon grubu alım-atım sinyallerini yönetebilmek için tasarlanmıştır. Fonksiyonlar ile şunlar yapılabilir:

kopyalanabilir alım-satım sinyalleri hakkında bilgi edinme,

sinyal kopyalama ayarlarının alınması ve ayarlanması,

MQL5 fonksiyonları kullanarak sinyallere abone olma veya aboneliği sonlandırma.