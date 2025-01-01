GlobalVariableSetOnCondition

Global değişkenin geçerli değeri, üçüncü parametre olarak belirtilen check_value değerine eşitse, değişken için yeni değer ayarlar. Eğer hiç global değişken yoksa, fonksiyon bir hata oluşturur ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND (4501) ve 'false' dönüşü yapar.

bool GlobalVariableSetOnCondition(

string name,

double value,

double check_value

);

Parametreler

name

[in] Global değişkenin ismi.

value

[in] Yeni değer.

check_value

[in] Global değişkenin mevcut değerini kontrol etmek için değer.

Dönüş değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapacaktır. Hata hakkında daha detaylı bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın. Eğer mevcut değer, check_value değerinden küçükse, fonksiyon 'false' dönüşü yapar.

Not

Fonksiyon bir global değişkene atomik erişim sağlar, bu yüzden müşteri terminali içinde aynı anda birden çok Uzman Danışman arasında mutex düzenlemek için kullanılabilir.